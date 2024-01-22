被網民要求咪再拍劇　蔡思貝認冇劇拍揭最新狀況

視帝馬國明、蔡思貝、劉穎鏇（Tiffany）、洪永城與郭柏妍等，今日（22日）現身機場，為劇集《飛常日誌》宣傳，分享拍攝感受，吸引大批粉絲到場支持。劇集快將播完，蔡思貝坦言時間過得太快：「好快就10集，自己都未睇得切。」她表示早前拍好的劇集已全數播出，暫時未有新劇開拍，會有電影客串工作，問到自己還有何工作安排？她笑言人生自有安排。談到早前有網民於邵氏高層樂易玲的社交平台留言，要求樂小姐不要再找蔡思貝拍劇一事，蔡思貝指未有影響自己心情，亦不認同會因此影響到公司工作安排：「每一季劇集完咪等下一季。（有冇同樂小姐傾過？）冇呀，唔值得傾啦。（知唔知樂小姐有冇留意留言？）唔知佢有冇呢，不過佢都係啱啱開帳戶，唔知佢識唔識玩呢？（咁你最近有咩做？）做吓人生，過吓生活囉。」她透露未有了解過為何網民會有此反應，問到有指事件與她之前曾被傳出介入陳自瑤與王浩信的婚姻有關？她表示不願置評，一切順其自然。

至於劇中飾演空姐的Tiffany，對被外界形容為最索空姐笑言「擔當唔起」，即被身旁的馬國明附和大讚：「我老婆都讚佢靚，所以我先敢讚，我老婆未讚嗰啲我唔敢讚。」問到會否叫老婆湯洛雯打扮成空姐？他指沒有關係，純粹是出於欣賞：「男仔都會讚男仔型，我老婆睇電視嗰陣讚Tiffany笑得甜、身材均勻又靚。（下次演情侶？）我從來唔介意多啲女對手拍戲，畀到新鮮感觀眾。」問到Tiffany被馬國明讚有何感覺？她笑指不懂反應：「開心嘅，佢隔籬阿湯咁靚，都咁讚我我好多謝啦。」又表示下次想穿上機師制服演女機師：「以前有睇《衝上雲霄》，覺得女仔着起機師制服好型。」問到是否對機師情有獨鍾？問會否想找個飛機師男朋友？她指與職業無關，不過當馬國明向她透露機師享有1折機票時，她即大表錯愕，馬國明更搞笑説：「你唔要都益我吖！我同阿湯去旅行靠你啦！我即刻次次坐商務！」他表示太太喜歡旅行，大嘆機票：「好貴！」問到他何時才與太太去到蜜月欣賞極光？他坦言已接到新劇劇本：「睇吓劇同劇之間有冇機會。（等到仔都生埋都未去？）開心㗎，真係可以抱埋個仔去度蜜月，我又唔介意呀，不過暫時未有，大家唔好誤會呀！」