MIRROR演唱會︱Edan 27歲正日生日　「爵屎」萬人合唱賀壽

男圑MIRROR於21號晚的第6場演唱會，27歲正日生日的Edan（呂爵安）成為全晚彩蛋，Encore時，全場「爵屎」（Edan粉絲暱稱）萬人合唱生日歌賀壽，「壽星仔」Edan未升上台前整蠱Fans，話他已經離開場館返了酒店，不過當然Edan最終都會上台接受祝福，除自唱傳統的中式生日歌，自封是「呂布仙尼」外，又唱多次英文生日歌「Happy Birthday to me！」

期間Edan拎出電話拍低全場大合唱英文歌盛況，自爆父母同妹妹「小如豬」都有捧場陪過生日，而出名是「妹妹控」的他隔空冧妹，向「小如豬」派心。他亦分享一位患癌媽媽Fans的經歷，送上《Again！》為她打氣，望對方能在抗癌路上堅持落去，場面感人。

而最後，由隊長Lokman捧住生日蛋糕上台，隨行還有其他10位鏡仔賀Edan生日，當Edan閉目誠心許願及吹蠟燭後，Lokman表示送多首《One and All》給鏡粉做彩蛋，並以《We Are》作結，Edan同Anson Lo、Jeremy仲玩到癲，在台上盡顯圑魂一面。