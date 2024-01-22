郭富城親身示範玩槍　林家棟百發百中獲贈公仔

郭富城、林家棟、任賢齊主演的賀歲片《臨時劫案》海報曝光，3人在海報中乘坐cute版的士出發，惡鬥一班小偷大賊。3位主角日前更拍攝拜年惡搞片，忽發奇想創作射擊壞人遊戲，盡顯童心。家棟拿起玩具槍，射擊印上戲中反派角色的膠杯，但似乎欠射擊天分，要由郭富城親身示範使用玩具槍，小齊則入戲慨嘆不懂，當家棟學懂百發百中，郭富城則送上公仔以示鼓勵。

家棟指新片是新鮮喜劇題材，不單是黑色幽默，更道盡男人之苦：「今次我、小齊、城城，在《臨》中飾演3位面對難題的中年男人。」扮演角色「笠水」的家棟笑說：「笠水這個字眼幾得意，形容驣驣震、驚死，去到一定的年紀，就知道自己能力，好多時膽量愈來愈細，唔敢博，俾人形容為笠水，因為太多負擔，其實係好多人嘅寫照。」

盧海鵬與林家棟戲中扮演父子，家棟少不免被爸爸問候：「好耐之前同鵬哥合作過，佢真係好有爸爸風範，佢教仔每一次都問候，其實我見到佢係開心，佢越問候得多我就越開心，因為代表佢有火，嗰種衝擊真係既愛且恨，通常兩父子都係咁，無仇不成父子，呢個係佢嘅風格。我哋未到佢個年紀，未必了解得咁深，佢會提出意見，出嚟效果唔錯。」至於如何面對鵬哥的問候？家棟笑說：「敞開心扉任佢問候，不過我有駁過佢嘴，反而係佢笠水。其實佢唔鍾意人支吾爾對，只係想有更清晰的答案。」他又與胡定欣首次合作飾演夫妻之餘，定欣更懷孕，家棟覺得相當有趣。

講到與小齊、城城合作，家棟感到相當興奮：「與城城合作很多，已有默契。同小齊已經有6、7年冇合作，期待之餘，大家出奇地合拍， 我同小齊每日在現場都好開心，不單止萬歲，對角色的要求，大家配合，我怎樣做佢怎樣做，有一齊爆肚，係一個好好玩嘅過程。」