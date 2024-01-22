愈玩愈多汗　雄風更強悍

出汗嘅原因有好多，例如喺床上進行劇烈運動，兩人搞到出晒汗，而女性身上嘅香汗對好多男人嚟講，可以話係最強嘅燃情之物，令佢哋嘅雄風更加強勁，長戰長有呀！

打工結緣

喺WANZ出品嘅《肉感人妻成為我的家庭教師》入面，大學生亮平喺便利店做兼職，因而結識到有韻味又有學識嘅巨乳人妻佐山愛。後來愛妹得知亮平就快考試，於是主動提出幫對方補習，而佢開頭真係好用心教導，但係轉頭就進入發姣模式勾引對方上床！血氣方剛嘅亮平當然抵受唔住誘惑，一於同佐山愛上演連場激戰！由於屋企開冇冷氣，兩人愈砌愈熱，而愛妹更係愈出汗愈飢渴，亮平亦被佢嘅香汗激發出強勁雄風，過程高潮迭起！

飢渴鄰家婦

於片廠大人之劇場推出嘅《渾身是汗激戰一星期》當中，打工仔俊輔一個人住，每晚都會聽到隔籬屋傳出激烈嘅床戰聲，搞到佢無覺好瞓！有一日，佢收工返屋企嘅時候巧遇隔籬屋嘅人妻黑川蓳，見到對方身材弗爆又迷人，加上諗起佢發出嘅呻吟聲，即時慾火高漲，忍唔住嚟個霸王硬上弓，蓳妹不但唔抗拒，仲顯得相當享受，原來佢時刻都有性需要，有俊輔幫手解決慾火，可以話係求之不得，之後黑川蓳更反客為主，兩人搞到成身大汗，最後仲將俊輔榨乾！

深喉女教練

片廠M娘實驗室製作嘅《終極深喉健身教練》，講貞美園和花係一位上門教授健身運動嘅女教練，跟佢學習嘅男學員相當之多，原因係班男人同和花一樣都好鍾意做運動出汗，而一出汗和花就會慾火焚身，而班男人正好可以同呢位咁好波嘅教練激戰，由練習健身運動變成享受床上運動。和花仲有一個喜好就係深喉，搞到班男人享盡快感！

簡評

本仙一向都好享受出汗嘅感覺，所以好鍾意今次為大家介紹嘅「香汗激戰系列」，而3部作品當中，本仙最喜愛由佐山愛主演嘅《肉感人妻成為我的家庭教師》，原因係愛妹美艷迷人，有韻味又夠姣，身材仲豐滿誘人，喺多場床戰當中表現得渴望又享受，而且劇情仲加入多場便利店鬼混，增添公眾猥褻元素，令可觀性更加高！