丁子朗冼靖峰組隊跳廣東歌　奧利為粉絲送上暖包勁窩心

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》將於3月9日假澳門舉行決賽，41位超星練習生包括丁子朗、冼靖峰及奧利等今晚（22日）齊集將軍澳電視城，登上開頂巴士，以花車巡遊形式，前往中環及尖沙咀多個地點，為市民帶來連場精彩舞蹈。有不少粉絲一早到現場守侯，當巴士駛至時即爆出歡呼聲，有粉絲更不顧安全，跑出馬路希望獲得最佳拍攝角度，情況一度混亂。到達後一眾超星練習生隨即落車，為現場粉絲送上勁舞，之後又派發紀念品，氹得粉絲們十分高興。

由公演現場觀眾投選及星耀值排名第一的奧利，因為天氣寒冷，將身上的暖包送給現場粉絲，相當窩心。被問到有否信心繼續保持第一？他笑謂：「有吧！」解釋這不是他的控制範圍，全靠粉絲的支持，又表示自己對Rap方面最有信心，坦言位列排名第二的李權哲是強勁的競爭對手。談到近日氣溫急降，於街頭跳舞會否太辛苦？他説：「還好，跳一跳便暖和。」

至於兩位香港代表丁子朗及冼靖峰，笑言自己現時排名還有許多進步空間，丁子朗説：「始終第一次參加呢類型比賽，自己現場表演方面經驗少，事後睇返有啲位可能比較緊張，其他選手都有同我講有啲位可以再放鬆啲。」冼靖峰則表示二人正跳出自己的舒適圈，相信觀眾會漸漸感受到，又透露即將播出的第三次公演將會令觀眾有新體驗：「我哋今次係成隊香港人表演，會重新演繹一首經典粵語歌，除加入舞蹈、旋律同歌詞，亦都有演戲成分，係唱跳演都有，我覺得係呢個比賽入面最正嘅表演。」

丁子朗亦補充道：「似交功課，我哋開頭入去都唔係受過啲咩專業訓練，經歷咗之前練習，到三公（演），咁啱集齊成班香港人，啲人真係會擘大眼去睇香港人跳成點，所以對我哋嚟講壓力好大，坦白講，唔想失禮係真嘅，都唔想丟架，都唔想影衰香港，所以我哋好努力去做。」談到要在寒冷天氣下跳舞，丁子朗笑指已比之前在黃山僅得1度的氣溫下表演好：「唱唱下仲跌到落零度。」冼靖峰則指當時冷到連呼吸也會使他「濁親」，令他不能發出聲音。