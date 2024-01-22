方媛點解嫁郭富城？因為貪佢夠靚仔

天王郭富城與方媛向來恩愛，而方媛方媛參加的內地節目《今晚開放麥》昨晚（21日）播出，另外三位嘉賓還有袁詠儀、內地歌手金莎及鋼琴家吉娜。方媛在開場曲《對你愛不完》襯托下，簡單跳了幾下手舞，並指有這首歌陪伴，就感覺老公在身邊。她又提到自己18歲就經濟獨立，城城也是靠自己奮鬥，因此兩人都很明白彼此現時的成就得來不易，並會為兩個女兒做個好榜樣。

在節目中被問到老公最吸引她的地方，方媛直言就是「帥」，在旁的袁詠儀也大表同意。方媛舉例指有次在飛機上，回頭看一下睡着的城城，就感覺這個人很帥，即使任何時候仍能保持頭髮造型。主持人問到城城的髮量問題，方媛即指很羨幕老公髮量超多，就算用手抓自己頭髮都不會斷。

方媛又稱結婚前大家都很羨慕她，但結婚之後大家反而是心疼她，只是心疼的方式卻是「造謠」，並表示每次和郭富城一起外出時，如果站得太近就會被說「好卑微」，但站得太遠又會被說是「形同陌路」，令她無奈唱起老公的《我是不是該安靜的走開》：「我是不是該安靜的走開，還是該勇敢留下來。」雖然很配合，但不少網民卻笑指她的歌聲不敢恭維。另外，對於有人指她「每天晒圖是不是在立人設」，方媛則語帶雙關地回應：「我立的不是人設，而是規矩，畢竟我叫方圓（普通話媛與圓同音）。沒有規矩不成方圓。」

另外，城城與林家棟、任賢齊主演的賀歲片《臨時劫案》海報曝光，城城親身示範使用玩具槍，小齊則入戲慨嘆不懂，當家棟學懂百發百中，城城則送上公仔以示鼓勵。