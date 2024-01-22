吳嘉禧打開心窗　跟愛犬「柯南」學做人

藝人吳嘉禧（Cheronna）最近由狗狗暫托家庭榮升正式狗主，收養了唐狗「柯南」。她透露「柯南」身世可憐：「佢喺江下圍村被人發現，當時有幾個攞住木棍嘅大男人圍住佢，係保安哥哥救番佢，幫佢改咗個名叫江仔，之後再交畀義工，義工發現佢有狗帶，手腳有傷口，應該係被人虐待過，但義工接手之後一直都冇人認領，最後交咗畀我做暫托。」為答謝保安哥哥的救命之恩，在幫狗狗取名時，保留了「江」這個姓，並以她喜歡的漫畫《名偵探柯南》主角名「江戶川柯南」作名字。

Cheronna從未養過狗，亦未做過任何動物的媽媽，經過5個月相處，她於去年聖誕決定接受緣分的安排領養「柯南」：「相處落性格好夾，佢望我嘅眼神同望其他人好唔同，充滿愛，佢已經認定我係家人，亦融入咗我嘅生活。」

她大讚「柯南」性格友善，又肯聽從命令，她笑言：「其實要訓練嗰個係我，要訓練我點去教狗狗，同埋訓練我嘅耐性。」不過，她未敢以「媽媽」自居：「實在太大責任，我仲未夠稱職，反而佢教曉我好多嘢，係我嘅老師。」她指「柯南」曾被虐待，腳上的傷痕依然清晰可見，但仍信任人類，令她深受啟發：「佢教我點去善良待人，可能我年紀大，覺得呢個社會唔知太多咩人，好少同人交往，但佢教我始終要帶住善意。」

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