Twins奇迹同行22年　乘勢搞世界巡唱

組合Twins相隔9年再開騷，座無虛席，全場反應熱烈。相識超過22年，阿嬌及阿Sa感情有增無減，台上感激彼此一直相伴，感動全場，連觀眾席上的容祖兒亦忍不住拭淚。一眾粉絲更自製請帖，祝福Twins「白頭到老」！據悉，英皇已為她們籌備巡迴演唱會，初步接觸單位及地點多達數十個，認真威水！

Twins共14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》前晚在紅館開鑼，全場爆滿。一眾粉絲花盡心思應援，更自製喜帖送贈偶像，祝願她們永不分離。郭富城、鄭伊健、謝霆鋒、方力申、李克勤夫婦及楊丞琳等送上花牌支持，楊受成夫婦、容祖兒、李幸倪及關智斌等則現身撐場。

開騷前，有粉絲在場內舉起寫有「跨越山海伴嬌潼行」及「生日快樂」等燈牌，為前日生日的阿嬌賀壽。演唱會甫開始，Twins即跳唱連串快歌，唱《跅跅步哈姆太郎》時更重現招牌側手翻，身手靈活。

阿Sa與阿嬌之後換上銀白色舞衣演唱《本小姐》與《花生騷》，先後被男舞蹈員抬起，媚態十足。獻唱《千金》時，Twins合跳華爾茲，而唱到一系列校園歌《眼紅紅》及《幼稚園》時，全場粉絲大合唱，台上投影2人舊照，勾起集體回憶。在握手環節，坐頭排的關智斌爭取機會攬攬阿Sa，面露得戚表情，相當搞笑。握手後，Twins即場用消毒噴霧清潔雙手，直言：「話晒仲有13場嘛，小心啲好！」期間阿Sa發現自己受傷：「握傷咗隻手添，成日都係咁！」

感激歌迷陪伴成長

至演唱會中場，Twins感性表示：「當年出道400幾日就開演唱會，係一個奇迹，到今日出道22年仲企喺紅館繼續開騷，亦係一個奇迹！作為一對組合可以喺埋一齊咁耐好難得，其他嘅組合可能會鬧交，或者默默淡出，所以我哋都唔知幾時會係最後一次演唱會。我哋兩個年紀愈嚟愈大，已經唔係當初嘅𡃁妹，無論點都好，多謝每位陪伴我哋成長嘅朋友，我哋代表你哋嘅青春，同時你哋都代表我哋嘅青春！」她們又對望互訴心聲，阿Sa說：「22年前完全想像唔到呢個係我哋嘅將來，開心與否、人生高崗或低潮都好，無論邊個階段你都同我一齊，多謝你呀『鍾欣嬌』。」阿嬌接着說：「由細到大我唔係一個自信嘅人，遇到困難就會逃避，但你就會走出嚟幫我解決，陪伴同支持我，你嘅自信同開朗係我學習嘅對象。以前我成日半途而廢，唯一冇放棄嘅係我哋嘅友誼，好感恩遇見你，可以同你組成Twins，多謝你蔡卓妍。」孖妹語畢即哽咽，而觀眾席上的容祖兒也感動流淚。

Encore環節時，阿Sa呼籲全場舉起座位上的顏色紙牌，讓觀眾砌出「Happy Birthday」字樣，並帶領全場為阿嬌高唱生日歌送驚喜，可惜台下粉絲反應不一，效果不似預期，舉紙牌時顏色混亂，令阿Sa一臉尷尬。據悉完成今次演唱會後，Twins會有數日假期，而經理人公司已密鑼緊鼓為她們籌備世界巡唱，暫時地點已多達數十站，相信孖妹今年有排忙！