星玄｜洪永城生日收大禮　老婆懷胎7月跑馬拉松

今日係1月23日，農曆十二月十三，宜納財、捕捉、祭祀。屬豬嘅人今日最旺，士氣好，工作上能攻善守，成功在望。洪永城就係屬豬，上個月過完40歲生日嘅佢，喺生日收到特別禮物，就係老婆梁諾妍宣布懷孕嘅喜訊。佢老婆仲留言話︰「你上年嘅生日願望，係唔係三年抱兩呢，如果係嘅恭喜你，你願望成真啦」今日洪永城工作上能攻善守，努力拍多啲劇，搵多啲奶粉錢喇！

雖然梁諾妍身懷7個半月，仍然參加10公里馬拉松，她指老公洪永城好想喺背後保護佢跑，但因有工作在身未能成事。事後洪永城喺發文表示擔心︰「作為你老公都一定會好支持你，當然都要睇住你嘅身體狀況啦...我知道跑步係你生活甚至你嘅生命，而家跑完啦，乖乖哋好好喺屋企安胎喇」，其實聽老公講都啱嘅！

今日嘅幸福星係金牛座，愛情運最強，有心儀對象者，不妨嘗試表白。一代女神邱淑貞就係金牛女喇，雖然佢已經淡出幕前多年，不過偶然會喺囡囡沈月嘅社交網上，睇到邱淑貞嘅近況。早前天王郭富城生日，竟意外曝光女神嘅正面樣，相中可見邱淑貞同老公，齊賀城城生日。完全唔介意以素顏上陣，臉上亦無歲月的痕跡，保養得宜，應該係得到愛情滋潤！