真假難辨周杰倫！本人親自教學防偽標籤靠呢樣...

台灣天王周杰倫（周董）早前迎來45歲生日，未料因為好友林書豪喺社交網分享一張2人打網球嘅合照，畀唔少網友指外貌衰老外，就連早前出席嘅巴黎時裝活動，都畀網友指佢外表崩壞，眼袋大之餘仲畀人一種憔悴，嚴重冇精神嘅感覺，甚至仲有網友直言殘到以為係「翻版周杰倫」。雖然周杰倫外貌備受質疑，幾乎去到「真假難辨」嘅地步，不過向來幽默嘅周杰倫，日前亦喺社交網大方教大家如何分辨「真假周杰倫」嘅方法。

日前迎來45歲生日嘅周杰倫，受邀出席巴黎時裝周活動外，亦順便同老婆昆凌一齊喺當地玩樂慶生，並一連幾日喺社交網晒出各式各樣旅行相，而心情大好嘅佢，亦罕見地主動講起「山寨版周杰倫」嘅話題，只見晒出同老婆及好友合照嘅佢，寫道：「你們講到我都懷疑自己是真的假的了，差不多就可以了。」似乎希望大家停止討論之餘，周杰倫仲搞笑提出分辨「真假周杰倫」嘅辦法，原來只要見到同昆凌合照嘅「周杰倫」，咁基本都係真正嘅周杰倫，隨後周杰倫亦話鋒一轉道：「每一個地方的每一個區的多重宇宙倫都是真的，都是努力在過生活的倫。」仲大派正能量道：「正能量給這個世界，給這個需要幽默感的社會！」

事實上，眾所周知「山寨周杰倫」喺內地可謂數不勝數，從近期爆紅嘅賣餅「粥餅倫」外，仲有成日喺社交網拍片對嘴唱歌嘅「周口杰倫」，及演唱會門口造成混亂嘅歌迷「周杰倫」，各式各樣嘅周杰倫認真多到令人眼花撩亂，甚至連周杰倫早前喺節目上，都以「我是真的周杰倫喔！」為開場白，認真搞笑。