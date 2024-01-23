娛圈單打︱靚仔靚女夠養眼　無奈劇情似文宣

只有短短10集的《飛常日誌》已播到尾聲，當初被形容為新版《衝上雲霄》，但播出後就知道不是這麼一回事。整套劇靚仔靚女雲集，個個當時得令，但劇情卻流於照本宣科，目的只為官方宣傳。

此劇除了有剛剛榮升人夫的馬國明做主角外，還有蔡思貝、劉穎鏇、高海寧、朱敏瀚、戴祖儀、郭柏妍和吳偉豪等，新一代精銳盡出。當中劉穎鏇的空姐Look最是哄動，網民大讚她身材曼妙、笑容燦爛，比真實中的空姐更索。不過，靚仔靚女似乎也救不到劇情，整套劇以機管局如何運作、香港國際機場如何服務精進為主題，再加插劇中人物感情線，炒埋一碟便上菜，跟當年的《衝上雲霄》描寫機師空姐日常不可同日而語。

網民亦紛紛批評，睇劇變成睇官方宣傳，認為無趣和沉悶。實際上，此劇被安排在農曆新年前的冷門檔期播放，加上篇幅短小，已可知是非一般劇集，收視顯然不是首要考慮條件，現在證實原來另有任務。

說回演員表現，則依然有水準。馬國明作為全劇最老資格演員，他亦恰如其分起帶領作用；高Ling則愈紅愈靚女，看得大家賞心悅目。新一代的郭柏妍、吳偉豪、朱敏瀚、戴祖儀繼續生動活潑，效果不俗。最惹是非的是蔡思貝，本欄曾提過她緋聞太多，觀眾緣差些少，結果她真的激起內地網民反感，要求TVB不要再找她拍劇，非常誇張。

其實蔡思貝近年演技明顯進步，早前播畢的《你好，我的大夫》，演一個內斂中醫角色，頗獲好評；今回她演一個成熟穩重的航空公司駐機場主管，同樣稱職。