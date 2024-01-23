沿途有張敬軒陪跑　 黎展峯創出好成績

張敬軒師弟黎展峯（Andy）日前首度參加馬拉松十公里賽事，並以48分零4秒完成賽事，成績彪炳。畢業於浸會大學體育系的他熱愛運動，更是球類運動的狂熱份子，而今次轉玩跑步，原來是「拜疫情所賜」。

他說：「之前疫情封咗球場，冇得去玩球類運動，於是就走咗去同啲friend一齊跑步、跑山，點知愈跑愈跑上癮，想挑戰一下自己可以玩到啲乜嘢成績返嚟。喺香港最容易報到名嘅跑步比賽就係馬拉松，所以嗰陣就下定決心參加，挑戰自己喺跑步上可以衝到啲乜嘢成績。」又透露早於去年7月已開始備戰，每星期訓練一堂。

首次參賽，Andy坦言超級緊張致失眠：「前一晚只係瞓咗個幾兩個鐘，主要喺同公司嘅同事、同埋跑步嘅團體傾吓目標成績，又會去睇吓上年有啲乜嘢時間，跟住就不斷喺度諗自己可以衝到乜嘢時間返嚟，愈諗就愈緊張同亢奮，搞到個人更加瞓唔着，哈哈。」

至於事前準備工夫，Andy表示有個跑步歌單，特別在聽歌時會令自己更加亢奮，會再跑得快點，他謂：「我loop咗好多次軒公（張敬軒）嘅《Do what you want》 ，一路聽住，真係覺得自己愈跑愈快。」除了得到軒仔「沿途打氣」，Andy直言「真人打氣」亦很難忘，指不少途人為他打氣，每到橋位或水站，雖然已經跑到眼矇，但喺清晨時分都feel到途人的熱情，幫跑手打氣，令他又難忘又感動。

首冷出戰便獲好成績，下年會否挑戰全馬？Andy坦言沒想過，因一直以來訓練的成績比較少在50分鐘內完成，這次48分4秒完全意料之外：「冇諗過成績咁好，明年應該未必會即刻挑戰全馬，但可能會升一級去半馬，呢個就要睇嚟緊自己有幾勤力咁訓練。」