爛片爭霸　《轟天猛將4》獲金草莓獎7項提名領先

爛片頒獎禮《金草莓獎》昨日(22日)公布提名名單,一如慣例,是在《奧斯卡頒獎禮》公布提名的前一日。由史泰龍(Sylvester Stallone)交棒給積遜史特咸(Jason Statham)擔正的《轟天猛將4》(The Expendables 4)獲7項提名領先,包括最差電影、史泰龍與美瑾霍絲(Megan Fox)分別獲最差男配角與女配角,而美瑾亦憑《Johnny & Clyde》獲最差女主角提名。

經典恐怖片續集《驅魔人:信仰者》(The Exorcist: Believer)與低成本惡搞恐怖片《小熊維尼:血與蜜》(Winnie the Pooh: Blood and Honey)同時獲5項提名緊隨其後。漫威超級英雄片《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)與DC超級英雄片《沙贊 眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)則同時獲4項提名。

《金草莓獎》提名名單:

【最差電影】

《驅魔人:信仰者》

《轟天猛將4》

《極悍巨鯊2:深溝》

《沙贊 眾神之怒》

《小熊維尼:血與蜜》

【最差男主角】

羅素高爾《教廷第一驅魔人》

雲迪素《狂野時速10》

基斯伊雲斯《真愛玩失蹤》

積遜史特咸《極悍巨鯊2:深溝》

莊威《Mercy》

【最差女主角】

Ana de Armas《真愛玩失蹤》

美瑾霍絲《Johnny & Clyde》

莎瑪希爾《光豬舞壯士3》

珍妮花露柏絲《母親本色》

海倫美雲《沙贊 眾神之怒》

【最差男配角】

米高德格拉斯《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》

米路吉遜《Confidential Informant》

標梅利《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》

Franco Nero《教廷第一驅魔人》

史泰龍《轟天猛將4》

【最差女配角】

甘嘉拉圖《教父冇限耆》

美瑾霍絲《轟天猛將4》

白靈《Johnny & Clyde》

劉玉玲《沙贊 眾神之怒》

Mary Stuart Masterson《玩具熊的五夜驚魂》

【最差銀幕拍檔】

任何一對僱傭兵《轟天猛將4》

任何一對花4億美元買《驅魔人》版權的貪婪投資者

Ana de Armas & 基斯伊雲斯《真愛玩失蹤》

莎瑪希爾 & Channing Tatum《光豬舞壯士3》

小熊維尼 & 豬仔《小熊維尼:血與蜜》

【最差前傳、重拍、抄襲或續集】

《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》

《驅魔人:信仰者》

《轟天猛將4》

《奪寶奇兵之命運輪盤》

《小熊維尼:血與蜜》

【最差導演】

Rhys Frake-Waterfield《小熊維尼:血與蜜》

David Gordon Green《驅魔人:信仰者》

Peyton Reed《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》

Scott Waugh《轟天猛將4》

Ben Wheatley《極悍巨鯊2:深溝》

【最差劇本】

《驅魔人:信仰者》

《轟天猛將4》

《奪寶奇兵之命運輪盤》

《沙贊 眾神之怒》

《小熊維尼:血與蜜》