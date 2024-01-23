李龍基未婚妻洗版上載還錢證據　自爆受死亡恐嚇

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日獲爆連串是非，孰真孰假仍係未知之數，尋日（22日）社交網更被發現全數刪清同李龍基昔日甜蜜合照，但到咗今日（23日）佢針對早年於美國徵婚時認識一位男子，並向對方借3萬美元後失蹤一事，改喺社交網上載多個還錢證據，自證清白。

Chris今日凌晨發文指自己一早已經還咗錢，更提早及還清比對方要求嘅數目更多嘅金額，不過仍受到死亡恐嚇及不實指控：「所有事情我全部交給法律處理！我在真實披露沒有遮蓋情況下，依然受到死亡恐嚇和不實指控，我全部交給法律公平公正客觀基於事實的處理，請大家不要再過度解讀，同時希望對方配合法律展示自己銀行交易紀錄作公正客觀的調查！」佢提到2018年還晒錢後，佢為謝對方當初幫助，佢自己額外支付當事人5,000元人民幣（約5,559港元），佢貼出轉帳記錄截圖，指對方當年因為到中國內地探親，而Chris當時依然身處美國，對方同佢講內地使用人民幣找換麻煩，為此Chris就特意同朋友兌換人民幣再轉帳畀對方，同對方指佢借錢唔還指控有出入，着網友自行判斷。

同時佢上載多張銀行紀錄照片及片段，見佢未有刪減任何信息，亦未有為他人及自己嘅個人資料打格，似乎係自證心切：「交易紀錄會給法律公正，為甚麼顯示字體有所不同，因為帳戶當初和公司關聯了，一般交易消費顯示字體和其餘交易無異，只有涉及公司交易字體變大一號。我不進行遮擋因為希望大家認清事實，我在全額還款後，給對方額外轉帳的金額早遠超對方說的本身多很多了，一切交給法律公正處理！」

另外佢又貼出當年喺杭州學直升機嘅畢業典禮照，以表示自己未有虛報學歷：「直升機飛行學員也是穿一樣的制服，本人沒有民航飛機執照，但學習飛行民航法通航法的規則是基礎知識！」