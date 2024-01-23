新酒吧餐廳　沉浸式吃喝玩樂

講到夜繽紛，富情調而又有多款酒類選擇的酒吧和酒吧餐廳，就最適合熱鬧的氣氛。現時的酒吧餐廳不單有完美的酒單和菜單，連裝潢都花盡心思，部分還有表演節目，邊飲邊食邊傾，時間好快過。

刺激官感

去酒吧，最常都是播音樂或有駐場表演，來到中環雞尾酒吧The Mansion又點止咁簡單，店內裝潢猶如現代藝術搏物館，牆上金屬畫框會展示藝術作品，來到晚上指定時間，有駐場及客席DJ播放音樂，逢星期四及六指定時間會有迷人的舞蹈表演。欣賞表演的同時，大家不妨來點現代經典雞尾酒，The Mansion以Pina Colada作靈感，雲呢拿加冧酒、菠蘿、椰子和雪莉酒，清爽甜美。Belle Époque以Bellini雞尾酒來創作，混合Crémant氣泡酒、蜜桃及大黃，氣泡輕盈細緻。菜式以西班牙經典Pintxos小食為主，包括伊比利亞黑毛豬、曼切高羊奶芝士及鯷魚乾拼切片麵包，肝醬拼魚子醬、忌廉芝士三文魚卷 和西班牙奄列及帕德龍辣椒拼切片麵包等，配搭亦好豐富。

港式風味

香港的美食和飲品自然獨特之處，尖沙咀MONDRIAN HONG KONG全新旗艦酒吧Avoca將經典調酒加入本地元素，創出港人回憶的味道。少見的鹹味雞尾酒有不同選擇，LGM Mary以傳統Bloody Mary加老干媽辣醬調配，Sesame and Peanut Butter Sour以威士忌配芝麻花生醬，以本地鴛鴦作靈感的伏特加Martini配迷你菠蘿包，又或是Clay Pot Negroni的煲仔飯風味，都帶來驚喜。食物方面，有廣東避風塘式風味的龍蝦蟹肉包、台式三杯雞改良的脆皮雞腿肉窩夫、熱情果汁醃油甘魚生及招牌煙熏牛肉Ciabatta三文治等，配合美酒和高空靚景，感覺很玩味。

海洋氣息

有時小酎一番，可紓緩壓力，中環休閒餐飲及酒吧P Lounge by Plaisance以中層海洋的海藍色作主調，感覺悠閒，午餐會有三黃雞與青口濃湯、虎蝦沙律和烤魷魚配辣香腸等菜式選擇。來到晚上就會搖身一變成為主題酒吧。招牌雞尾酒以七大洋作靈感設計，大家可按喜好揀選Indian Ocean或Mediterranean Sea來個海洋冒險之旅，前者選用菠蘿、辣椒和乳酪配印度威士忌和椰奶等調配，後者以蜂蜜、意大利杜松子酒、馬薩拉酒和杏仁糖漿等調和。佐酒小吃有海鮮墨西哥塔、炸魚塊、鱒魚咖喱角和小牛肉香酥三文治等，再加上悅耳的現場表演，壓力全消。

大宅探險

歐洲古老大宅或城堡，富歷史文化底蘊，香港麗晶酒店開設的Qura Bar設有Drawing Room、酒吧、酒廊和雪茄區，配以復古的家具、古董、和藝術品，表達華麗的風格。店內有一系列來自世界各地的珍稀烈酒和美酒，如融入日本和蘇格蘭威士忌的稀有混合威士忌、16年陳釀的巴貝多單一混合蘭姆酒和陳年的艾雷島威士忌等。客人也可以選擇用珍稀烈酒沖調的雞尾酒，為味蕾帶來與別不同的體驗。菜單以含異國風味的法國菜作主角，包括BB羊肩、龍蝦Linguini和黑松露牛肝菌意大利飯等，每日還有不同的Catch of the Day和芝士、風乾火腿等，配上好的佳釀，一樣咁夾。

惹味燒烤

有好的美酒，都要有惹味的下酒菜。尖沙咀燒烤主題酒吧餐廳404 Not Found以英式酒吧風格裝潢，附有桌球枱、霓虹燈配波希米亞風的裝飾牆，食物以炭燒和西餐作主打， 有肉類拼盤、炭燒烤黑豚豬扒和適合分享的斧頭扒。另外還有墨西哥牛肉芝士粟米片、自家製勁辣棒棒雞和明太子卡邦尼意粉等，最開心是有6款不同口味的無限量任食Shake Shake薯條，配用伏特加、荔皮和香檳調配的Drunk 404，又或是有豐富果香和花果的HTTP 404都咁夾。現時至1月30日，客人讚好官方社交平台，晚市可用優惠價享用炭燒生蠔或龍蝦，「Treasure Hunt」尋寶活動會每晚送出20杯雞尾酒，邊飲邊食最開心。