《月滿抱佳人》導演諾曼朱維遜離世　終年97歲

加拿大導演諾曼朱維遜（Norman Jewison）上周六（20日）於洛杉磯寓所離世，終年97歲。他曾獲7次奧斯卡提名，包括憑美國男星薛尼波達（Sidney Poitier）主演的《月黑風高殺人夜》（In the Heat of the Night）、歌舞劇改編的《錦繡良緣》（Fiddler on the Roof）、以及美國天后雪兒（Cher）與美國男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的《月滿抱佳人》（Moonstruck）提名最佳導演。憑《月》奪得奧斯卡影后的雪兒，於社交網站留言悼念：「再見，甜美王子。多謝你給我人生中其中一個最美好、最開心、最好玩的體驗。沒有你，我不會拿到我的美麗小金人。諾曼，是你將《月滿抱佳人》拍成一部偉大電影。那些人、劇本與演員等都需要親愛的你。諾曼朱維遜憑藉作品長存於世。」

他其他著名作品包括《龍鳳鬥智》（The Thomas Crown Affair）、歌年劇改編的《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar）與《黑罪風雲》（The Hurricane）等。