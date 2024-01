《月滿抱佳人》導演諾曼朱維遜離世　終年97歲

加拿大導演諾曼朱維遜(Norman Jewison)上周六(20日)於洛杉磯寓所離世,終年97歲。他曾獲7次奧斯卡提名,包括憑美國男星薛尼波達(Sidney Poitier)主演的《月黑風高殺人夜》(In the Heat of the Night)、歌舞劇改編的《錦繡良緣》(Fiddler on the Roof)、以及美國天后雪兒(Cher)與美國男星尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演的《月滿抱佳人》(Moonstruck)提名最佳導演。憑《月》奪得奧斯卡影后的雪兒,於社交網站留言悼念:「再見,甜美王子。多謝你給我人生中其中一個最美好、最開心、最好玩的體驗。沒有你,我不會拿到我的美麗小金人。諾曼,是你將《月滿抱佳人》拍成一部偉大電影。那些人、劇本與演員等都需要親愛的你。諾曼朱維遜憑藉作品長存於世。」

他其他著名作品包括《龍鳳鬥智》(The Thomas Crown Affair)、歌年劇改編的《萬世巨星》(Jesus Christ Superstar)與《黑罪風雲》(The Hurricane)等。