洪嘉豪詐傻扮懵避郭柏妍　陳蕾閉關準備開騷

歌手陳蕾及洪嘉豪今午（23日）到尖沙咀出席護膚品牌活動，席間獲玄學大師雲文子指點，稱龍年陳蕾需要金、紫色，洪嘉豪紅、黑打扮當旺，且文昌星不錯。

談到文昌星，洪嘉豪笑說：「讀書嘅時候，我刻意同書本保持距離，所以成績好差，命苦啲，最搞笑係原來我近視睇唔到黑板，去到中二、三先發現視力有問題。」記者笑他近期桃花運不錯，獲女神郭柏妍「傾慕」，留意其一舉一動，嘉豪起初扮傻：「咩呀？我屬羊，唔夠屬蛇嚟，頭先只係話我記憶力唔錯。」

及後他大方回應：「都估到你哋（記者）會問，出咗新聞之後，經理人問我係咪有嘢瞞住佢，其實我哋兩個互不相識，甚至連面都未見過，不過粉絲有話我知佢咁支持。我都知佢係一個近年受歡迎嘅女藝人，希望嚟緊有合作機會，都有諗過請佢嚟睇我嘅演唱會，但又驚邀請咗大家又唔知會點講。（新聞出咗之後，佢冇DM你傾吓？）冇，可能佢費事落我面呢。」

至於陳蕾直言今日出席完活動後，她便正式閉關籌備演唱會，結果被身旁的洪嘉豪取笑說：「如果有一個2百萬美金嘅工作，睇你出唔出嚟！」陳蕾指4場演唱會已是極限，絕不再加場，但加場後確實減輕她飛債負擔，而明天將開演唱會服飾會議，才知道屆時歌衫性感與否。