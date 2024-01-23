龔嘉欣恨生B　主動Sell橋拍《靈戲逼人2》

藝人龔嘉欣今日（23日）到觀塘出席新春活動，未婚的她在台上透露新年會繼續派雙封利是，今年34歲的她更自爆心急想生仔，她表示：「派雙封利是係自己個姓，同埋真係開始心急想生BB，因為每次聚會都見到好多小朋友，前幾日同陳凱琳啲囝囝出去玩，佢又好放心全程交細仔畀我照顧，我覺得好有媽媽嘅感覺。」

嘉欣盛傳與日籍甜品大師松岡哲也秘戀，她坦言做媽媽要有計劃，叫她找松岡哲也生B？嘉欣邊甜笑邊無厘頭表示：「乜都冇，冇話係定唔係，順住行啦！（要種唔要男人？）唔好，我想要個家庭。（放風畀緋聞男友知？）畀所有人知。（逼婚生B？）唔會！」她又指身邊朋友替她心急，又擔心她明年要做高齡產婦，嘉欣表示：「佢哋係咁叫我快啲，最好唔好同佢哋啲小朋友年齡差太遠，可以一齊玩，或者對親家都幾好。」

嘉欣又透露計劃農曆新年後一個人去旅行，心目中已有幾個地點想去，她稱：「朋友擔心我一個女仔嘅安全問題，我就諗緊幾個地方，本身自己好鍾意metime ，可以坐喺公園一日都得，洗滌心靈。」開設甜品店的她，又獲朋友提議她去澳洲，可以順便試食蛋糕攞靈感，嘉欣則指：「或者夏威夷都好，希望最少留兩個禮拜。（想有艷遇？）可以㗎，如果認識到朋友唔介意做文化交流，咩國籍都得，識多啲朋友嘛，不過我去旅行唔係呢個目的，只係想靜吓。」

另外，嘉欣和張振朗的《靈戲逼人》CP在馬來西亞大受歡迎，所以本周六二人應邀到當地登台，嘉欣開心表示：「雖然台慶頒獎禮冇咗最佳拍檔呢個獎，但觀眾仲好記得我哋，希望有機會拍《靈2》，劇情講我已經灰飛煙滅，但我頭先已經構思新劇本，陣間會同監製sell橋，希望新一年大家仲鍾意我哋呢個CP，咁就可以一齊搵銀。」