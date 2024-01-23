山系女孩教路　冬日賞花尋「鐘」迹

即將迎接農曆新年，除了可在家擺放有意頭兼增添過年氣氛的年花，也別錯過前往郊外欣賞吊鐘花。該花於每年1月下旬至2月中旬盛放，顏色粉嫩鮮艷，特色係花瓣猶如傘裙般微微翹起散開，可愛迷人，更曾是香港最受歡迎年花之一。請來行山達人Chimmy為大家推介觀賞吊鐘花的行山徑，當中包括初級和中級難度的路線，出發前不妨先做定功課，把握於花期內一睹其風采。

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紫羅蘭山：粉紅遍山腰

行山達人Chimmy經常遊山玩水，早年開設「hikegps」社交專頁和串流平台頻道，分享有關行山資訊及事項。對於吊鐘花的行山徑建議，她首推位於大潭郊野公園範圍內、海拔433米高的紫羅蘭山，並說：「紫羅蘭山是其中一個觀賞吊鐘花熱門地點，路程只有約3小時，路線較短兼相對易行，沿途也有清晰指示牌，行山新手或親子同行不用擔心應付不來。她教路說：「可在黃泥涌水塘花園出發，途徑黃泥涌水塘和紫羅蘭山徑等地，走到山腰處已可看到滿山吊鐘花，登頂後更可以俯瞰大潭水塘美景，風景寫意宜人。」Chimmy補充可從紫羅蘭山山頂行至孖岡山，但需要行上千級樓梯，有一定體力的要求，因此建議新手登頂後直接經水塘下山。

路線：黃泥涌水塘花園→黃泥涌水塘→紫羅蘭山徑→大潭水塘

交通：北角碼頭巴士總站乘搭63號或41A巴士，於黃泥涌水塘花園落車。

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十二笏：衞奕信徑有驚喜

除了紫羅蘭山外，Chimmy表示十二笏同樣是適合一家大細前往觀賞吊鐘花的好去處。十二笏鄰近沙田坳道、是位於沙田和慈雲山之間的一條客家村落，每逢農曆新年前後，十二笏旁的衞奕信徑第五段路便會滿布吊鐘花的芳蹤，她說：「大家可先由沙田大圍站作起步點，沿着水泉坳街指示方向上斜，經過涼亭右轉上樓梯，樓梯盡頭有一條小徑連接蝌蚪坪，可從高處欣賞沙田市區的景色，隨後可返回路口轉入貓仔山，按照路牌指示前往十二笏，沿途可以觀賞到綻放的吊鐘花外，山上的慈雲山觀音佛堂也是遊人必到景點。」Chimmy補充雖然十二笏的吊鐘花密度和數目不及紫羅蘭山，但勝在蝌蚪坪早年重新修建欄杆和梯級後，降低登山難度，對於行山新手更友好。

路線：水泉坳街→蝌蚪坪→十二笏→獅子亭→慈雲山觀音佛堂

交通：乘搭地鐵到沙田大圍站，或乘搭24X巴士到博康總站落車。

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大枕蓋：挑戰難度考體力

若對自己行山能耐有信心，Chimmy推薦位於西貢東郊野公園內、高海拔408米的山峰大枕蓋，她說：「整條路線只需約3小時，但部分路段風化嚴重，路上有不少碎石，亦有大量較為陡峭的沙石路，需要小心下坡，因此建議穿上防滑、抓地力強的行山鞋。另外行山徑全程均為上樓梯和傾斜山路，十分考驗行山人士的體力。」她謂大家在西貢上窰巴士站落車後沿着麥理浩徑，走入萬宜路到達萬宜坳，再行過幾條樓梯後登上山頂，便能欣賞絕美的吊鐘花花叢，途中更可以飽覽開揚萬宜水庫的全景。隨後沿着下方大路走入鹿湖郊遊徑，下山後會看到西灣亭和鯽魚湖的分支路牌，大家可以按照個人喜好，決定朝哪個方向前進。

路線：上窰→麥理浩徑→大枕蓋→鹿湖郊遊徑→西灣亭或鯽魚湖

交通：西貢市中心巴士站乘搭94號巴士，於上窰站落車。

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花期短暫 形狀獨特

屬本地原生花的吊鐘花，其花朵倒懸於花柄上，外形如倒掛的吊鐘而得名。通常於農曆新年前後開花，英文名稱為Chinese New Year Flower，曾一度成為香港大熱年花之一，不少市民和商人前往砍伐野生吊鐘花，在過度伐樹下令花卉數量大跌，最後於1937年被納入《林務規例》，禁止非法採摘和售賣。香港吊鐘花現時常見於郊外，在開揚山坡中的灌木林生長，盛開時會把山坡染成一片淡桃紅色，賞心悅目，吸引市民上山賞花。

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郊遊貼士 行山注意

很多人喜歡到郊外行山，但一不留神就容易發生意外，Chimmy提醒大家，出發前要做資料搜集，搜尋適合自己難度的行山路線，更建議大家帶備地圖或下載行山專用的應用程式顯示所在位置，她補充說：「為了安全起見，大家行山應盡量與親友結伴同行，當日更要留意天氣報告，一旦天氣不佳，就應該考慮改變行山路線或取消行程。如果行山途中不幸遇上突變天氣，便應與同行人士盡快下山，回到安全地方，並通知家人或朋友報平安。」