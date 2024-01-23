趙璧渝《逆天》上位密密搵銀　做代言人低胸騷Quali

無綫藝人趙璧渝入行逾十載，近年憑無綫劇集《逆天奇案》飾演「妹頭」一角成功入屋，並於《法言人》中演當紅KOL「CoCo」而知名度大增，迎來出頭天。34歲的她日前更榮升美容院代言人，以多個造型上陣為拍攝廣告，以低胸裝上陣的她盡騷好身材！

除了性感示人，趙璧渝在廣告中再化身為成「妹頭」，其實她是繼去年成為豐胸代言人後，今年再下一城接下美容院代言，密密搵真銀。過往她曾表示入行後因演出及戲份不多，被定型為綠葉演員，亦曾試過一年沒有收入，如今有點成績，她表示對去年成績已大感滿意，形容為「超額完成」，她感恩劇集角色令她得到廣告商垂青，機會接踵而來：「從未想過可以任代言人搵真銀。」

收入增多，趙璧渝指自己終可以分擔屋企開支：「其實係完成廣告簽約後先敢同媽媽講，媽媽聽到好消息後，一度喜極而泣，因為我終於有啲成績，無論喺演出同經濟都有改善。」趙璧渝又坦言慶幸以往努力沒白費，會將收入用於支付家庭開支及孝順媽媽，她笑言：「今年拜年應該冇親戚叫我轉行啦！」

說到美容心得，原來她一直是朋友圈中的「美容達人」，自言早在11、12歲時已十分講究護膚，多年來累積大量美容心得。她送給大家5個美容貼士，包括多進食蔬菜生果，每天飲一杯檸檬水及四分一個牛油果，減少進食煎炸食物，以及多注重皮膚保濕、清潔，便可養成嫩滑肌膚。