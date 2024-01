JamFilm香港見面會大晒中文率先拜年　驚喜慶祝Jam生日

泰國紅星Jam Rachata(陳耀傑)和Film Thanapat(宋君浩)剛於九龍灣國際展貿中心舉行《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》粉絲見面會,成功帶給現場觀眾難忘的演出和歡笑。在超過兩小時的演出中,JamFilm不僅獻唱了動聽的歌曲,還與粉絲們玩了很多親密的互動遊戲,更分享了一系列在現場才可以聽到的有趣話題,贏得了全場的熱烈掌聲。

JamFilm除了在電視劇內是好拍檔,他們的歌藝亦是毋庸置疑,因此見面會正式開始,兩人就以主演的電視劇《斷袖之戀:深宅紳士》插曲《True Love》,以及《First Love》remix先跟現場觀眾打招呼。JamFilm除了演技一流,精湛的歌唱技巧,同樣贏得了現場加菲貓(JamFilm粉絲稱號)的熱烈掌聲,更讓他們陶醉在動聽的旋律中。

之後,主持人也一起上台跟JamFilm進行深情對話,希望透過親切交流,讓粉絲們更了解JamFilm。Jam先以中文跟大家打招呼:「大家好,我係Jam,我很想念你們。」Film則說:「加菲貓很可愛,笑容很燦爛!」語言天分非常厲害!而農曆新年即將來到,JamFilm醒目地拿著揮春用中文跟大家拜年,恭祝觀眾「龍馬精神」、「龍年大吉」發音非常可愛,寓意龍年全場行好運!

為了表現JamFilm之間的默契,他們更在台上進行多個互動遊戲,包括兩人要以不同身體部位來搬運物件的《愛的搬運工》,兩人用手臂及面運送乒乓球,過程相當可愛,最終亦能完成任務,更擺出得意表情讓粉絲拍照。還有要其中一人戴上眼罩蒙著雙眼,之後用手觸摸對方在身上多了那些道具的《摸摸找不同》。過程中Film調皮地走來走去,讓Jam花了一段時間才成功答中,更令全場觀眾忍不住大笑起來,把氣氛推上高峰。

緊接而來,JamFilm還進行了第二部分的問答環節,而且更是抽出粉絲寫給他們的問題來回答,當中比較特別的就問及他們最想去的地方?Jam表示想去賣樂器的商店,因為他知道香港有特別版的結他可以買。之後,JamFilm還穿起機師制服來個Cosplay環節,重演《衝上雲霄》的劇情,又用中文問大家:「我靚唔靚仔?」另外,JamFilm再分別送上《What’s The Matter?》和《Really miss you please come》兩首歌曲,讓觀眾們全面感受他們兩人不同方面的才華。

當然,這場見面會的高潮之一,便是為即將29歲生日的Jam Rachata送上特別驚喜!現場粉絲們為他準備了一座精心製作的生日蛋糕,並一起合唱生日歌跟他慶祝,場面十分溫馨,Jam感動之餘更表達對粉絲的感激之情。最後,JamFilm便為觀眾送上他們主演的另一套電視劇《吸引力法則》的OST《You can always count on me》,令整個見面會在歡笑聲和驚喜中完美結束,讓大家樂而忘返。