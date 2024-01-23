容祖兒突擊探謝霆鋒班　想拍動作片被潑冷水

由郭子健執導的英皇電影《怒火漫延》，謝霆鋒兼任動作導演及主演、許冠文特別演出、還有此沙、陳家樂、陳國邦、黃德斌、沈震軒、謝苗、何珮瑜、楊天宇和胡子彤等主演，現正密鑼緊鼓拍攝中，是全球矚目的超級動作鉅製，早前樂壇天后容祖兒也慕名而來，在英皇集團主席楊受成博士的陪同下突擊探班，令她眼界大開，祖兒現場有如小影迷般，看到其中一場高難度的動作鏡頭，邊看邊連聲「嘩嘩嘩」聲，而楊博士見她看得入神，悄悄表示好戲在後頭，重頭戲於稍後拍攝，祖兒聞言即追問想再來探班觀摩，祖兒笑言：「老闆說我很久沒有見過霆鋒，我也不知道原來可以來現場，因為我怕會影響到別人拍攝。」問祖兒可會心癢想一嘗動作片？她即表示：「好喎！」楊博士卻開玩笑地潑冷水說：「唔好搞喇啩！」場面搞笑，祖兒表示有機會也想唱電影主題曲。

祖兒和霆鋒久未碰面，在片場甫見面，即來一個開心擁抱，雞琢唔斷，霆鋒又向她展示拍攝的花絮照，看過電影拍攝環境後，祖兒直言嘆為觀止：「之前也有來過這個廠房拍廣告，但這次才真真正正看到原來廠房那麼大，還可以搭出這個宏偉的場景來，好感受到香港電影台前幕後的團結力量，希望盡快再來探班。」觀戲一個小時後，祖兒準備跟大家道別時，剛巧劇組準備午膳，臨走前霆鋒還叫她一起開飯，體驗劇組生活，十分搞笑。