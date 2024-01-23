飛常日誌︱劉穎鏇晒流利土耳其話　馬國明向蔡思貝求婚

無綫劇《飛常日誌》自播出後引發「空姐熱」，除了劇中15位真假「空姐」引發熱話，就連以往飾演過空姐的女藝人亦成為話題。無綫官方社交平台日前「食住條水」，找來蘇可欣和史穎喬拍片教大家極速盤出空姐髮髻，片中蘇可欣和史穎喬以極簡單8至9個步驟已成功盤好「空姐髻」，各自盤出來的造型不同，但同樣眼明手快、乾淨利落。史穎喬笑言：「我聽前輩話，如果梳得高，個氣場就會強啲。」兩段影片上載不夠兩日勁吸逾53.5萬人次瀏覽，網友留言大讚極速盤髻手法十分犀利，又讚2人靚女。

憑黑絲空姐Look熱爆網絡的劉穎鏇（Tiffany），飾演的「Karmen」上周甫出場已搶盡焦點，今晚（23日）一集她再晒語言天分，因蔡思貝和高海寧演的角色欲協助一名土耳其旅客，惜語言不通，幸好Tiffany以流利土耳其話為她們解困，Tiffany早前在直播中坦言該場戲很大挑戰，她說：「今次係第一次接觸土耳其話，拍攝時真係安排咗土耳其人喺現場，幫我執正咗好多發音。」在旁的思貝則說：「嗰場戲佢做得好好，同埋都好大壓力，因為佢要演到講得好流暢咁，仲要講一大段嘢，我就好舒服咁喺側邊聽住同睇住。」

昨晚一集「機場4 Buddy」馬國明、高海寧、洪永城和徐榮，齊齊去到東涌觀景山行山，該處可以飽覽整個香港國際機場全景，又可以近距離欣賞飛機升降，極適合行山打卡。在第一集中，馬國明向蔡思貝求婚一幕便於該處拍攝，思貝早前直播時稱：「我好鍾意嗰場戲，真係好浪漫，個夕陽幫到好多手，個景真係好值得去。」指拍攝《機場特警》時亦曾到該處取景。