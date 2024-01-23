麥浚龍演唱會被列18禁：我相信觀眾接受到

歌手麥浚龍（Juno）的2月22日演唱會中，特別從2年前的電影劇本中抽取了部分角色及場景，他分享創作構思道：「對於我嚟講，今次演出就係一部電影嘅Trailer，主題曲《金榜題名》就係呢次演出嘅Trailer。畫面上，我抽咗幾場戲拍咗出嚟，會有啲暴力場面，但我希望畀到觀眾最直接嘅觀感，感受到故事或者透過好似電影配樂嘅歌曲，牽引觀眾觀賞情緒。」

今次演出參與的單位眾多，當中包括：廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，問到曲目上如何分配，令故事與音樂演出可以相互配合呢？他洩密道：「我哋重新編製所有嘅歌，當中當然會有我嘅舊作品。今次有趣嘅地方，係一首大家聽得耳熟能詳嘅歌，喺重新編曲同畀咗新題材上去之後，都可以幻化進入另一國度。」而《金榜題名》由「忠孝仁義」四字展開，講述一個江湖情仇故事，但Juno表示歌單上仍會有情歌，他說：「都會有情歌出現，但比起舊年兩次演出嘅少。本身故事都有感情線喺度，但Show裏面着重咗情義，愛情只係有牽連到嘅題目。」

因為內容涉及暴力，演唱會已被列為18禁，但他卻覺得：「參與18禁嘅電影好多，但18禁嘅Show就係第一次。拍出嚟嘅畫面，雖然唔多唔少有一啲暴力元素，但我相信係觀眾接受到嘅創意呈現。」