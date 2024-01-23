梁釗峰首歌因1個字要重錄：佢怪我太短呀！

組合C AllStar成員梁釗峰新碟《遺憾與遺憾之間的一切》於25日面世，日前在戲院舉行新碟分享會。成功購票入場的Fans非常幸運，除了率先擁有還未公開發售的唱片連簽名之外，還有釗峰與創作團隊分享趣事、近距離欣賞他現場演繹碟內全部歌曲，之後一齊觀看整個企劃的「重頭戲」，由4首MV貫穿而成的微電影。

釗峰透露在去年農曆年卅晚開第一個會，剛好都是1月21日，籌備1年後，同日舉行新碟分享會別具意義。他說：「年卅晚開會，特別難忘。整個企劃籌備咗好耐，我哋經歷咗一場展覽、4首歌MV、微電影、唱片設計、今日嘅分享會。我哋之前傾咗無數個夜晚，故事推進和延續，結果變成一個咁完整嘅連載劇場，好多謝大家！」

碟內4首歌的MV再加入情節，製作成微電影《遺憾與遺憾之間》，特別安排在戲院播映，雖然由幾個帶着遺憾的愛情MV故事串連，但結局卻是「擁抱遺憾，珍惜當下」。釗峰揚言夢想成真：「我圓咗一個夢，由企劃開始我已經幻想到今日呢一刻，終於發生，能夠歌與歌環環相扣，我睇到眼濕濕，好似去咗一段旅程，多謝所有人。」又說：「我分別做過寫歌、度故事、拍MV，能夠將所有嘢串連，對於梁釗峰係一個壯舉。」

他透露微電影會有加強版，加入未曝光的片段和對白，笑言：「期待導演Veronica嘅神剪，佢係『Edit神』，大家拭目以待！希望呢個微電影可以去到更多地方，令大家對『遺憾』有新嘅諗法，互相陪伴。」

分享會上，主持「飛機」邀請釗峰以及碟內歌曲的作曲、編曲兼監製賴映彤（小彤）和蘇道哲，以及作曲人何家銘（Tomy ）分享創作小秘密 。蘇道哲透露錄《已⋯⋯（3235）》時，竟然為了其中一個字而重錄，釗峰說：「佢怪我太短呀！佢怪我太短呀！要我拉長嗰個字嚟唱。」全場爆笑。