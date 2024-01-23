《新聞女王》帶挈返內地搵銀　何依婷衝事業重要過生B

無綫小花何依婷、《中年好聲音2》尹新杰與堪輿學家麥玲玲，今日（23日）出席商場賀年活動，尹新杰的太太李寶雯亦有到場支持。麥玲玲於活動上指依婷來年星運非常之好，會不斷有新角色或工作，又叫她要多走動，自然動中生財。至於新婚的尹新杰則請教何時可添丁。

依婷受訪時對被指星運強感高興：「希望有多啲角色俾大家，新一年有幾套劇拍，另名有啲內地工作。（因為《新聞女王》爆紅？）係呀！《新聞女王》紅出香港！」於上月升呢成為人妻的她，被問到何時生B？她笑指現時事業比生B重要：「努力工作咗先，有錢幾時生都得，其實同老公都係隨緣。（長老冇催抱孫？）長輩都非常隨和，大家都有壓力。」談到首次以人妻身份過新年，她笑言以往有家人準備，今年由自已打點感到有點迷惘：「老公叫我同朋友請教，跟住前幾日同老公出去辦年貨，都幾得意，原來做家庭主婦係咁多嘢要買嘅，哈哈！」她透露與老公也對滑雪上了癮，故農曆年會抽空到日本滑雪場過二人世界。

至於月頭才與李寶雯拉埋天窗的尹新杰，直言心急想生個「龍寶寶」：「非常之想，女同仔都OK！（啱啱結婚咁心急？）只要對了，甚麼時候也不算急，哈哈！」身旁太太則笑指已預備好，不過比較想生B女。尹新杰透露農曆年會帶同太太回家鄉湖南：「因為太太未親身見過屋企人，只在視頻見過面。（會擺酒？）其實我們兩個沒打算擺酒，因為感覺會很累，但難得回到家鄉所以應該會。」問到二人如此心急趕結婚生子，是否其實已有喜？他笑言：「冇，我也很想，就是要靠我自己努力。（想生幾多個？）沒有想過，多子多福嘛，也想一男一女湊一個好字。」