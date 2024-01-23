王浩信激罕反串扮女裝　姚子羚本色演出做男人

接《本尊就位》後，無綫新劇《狀王之王》將於本月29日播出，兩套除了均是古裝劇外，不約而同大放笑彈，務求讓觀眾能在開心愉快的氣氛迎龍年。劇集由張達明監製、林子聰任總導演、林子聰及韓辰辰任編審，並由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、陳浩民等演出。

王浩信獲封「電視史上最靚仔宋世傑」，劇中王浩信除有兩名好友何守信（林子聰飾）及宋阿九（金剛飾）外，還有兩名紅顏知己玲瓏（姚子羚飾）及念珊珊（陳楨怡飾），為宋世傑爭風呷醋。陳浩民演陳夢吉舌戰王浩信就是以由張達明和郭藹明主演《狀王宋世傑》為藍本，當年播出平均收視高達31點，故還未開播已經引發熱討，除對於當年「宋世傑」升呢劇集監製外，又紛紛表示期待王浩信的古裝演出。

貴為視帝的王浩信原來甚少參與古裝拍攝，在16年拍劇生涯中只有《公主嫁到》及《東坡家事》，除了難得演古裝，王浩信更是首度為劇集剃頭，噱頭十足。在今日發佈的劇照中，王浩信激罕以女裝造型亮相，孖劇中好友金剛鬥嬌俏，畫面震撼。另一張手持「陳夢吉」紙扇的陳浩民絕對是亮點，相隔16年再露面無綫的陳浩民，對上一次參演無綫劇為《搜神傳》。

至於飾演玲瓏的姚子羚亦話題性十足，在劇中除了再度大晒非凡身手外，更會以多款黐鬚造型亮相。搞笑的是，姚子羚日前在社交網上載劇集宣傳片時，胡蓓蔚竟搞鬼留言：「終於可以做番男人，係咪好開心呢？」姚子羚則更搞笑回覆四個字：「本色演出」。