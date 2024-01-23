奧斯卡︱愛瑪Lily爭影后　畢利施利安爭影帝

國際影壇盛事《第96屆奧斯卡金像獎》提名名單於香港時間今晚公布，之前先後於《金球獎》以及《Critics' Choice頒獎禮》上勇奪影后的美國女星愛瑪史東（Emma Stone），憑話題作《可憐的東西》（Poor Things）穩獲今屆《奧斯卡》影后提名，與另一「金球影后」《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的Lily Gladstone再度爭獎。而《Barbie芭比》（Barbie）澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）則不獲提名令人大跌眼鏡！

其他入圍者包括《大師級愛情》（Maestro）的英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《泳不放棄》（Nyad）的美國女星安納貝寧（Annette Bening）以及《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）德國女星Sandra Hüller爭獎。今次是愛瑪第4度獲《奧斯卡》提名，其中於2017年憑《星聲夢裡人》（La La Land）獲最佳女主角。

至於影帝方面，亦屬「金球獎」提名翻版！兩位「金球獎影帝」《奧本海默》（Oppenheimer）的愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）與《滯留生》（The Holdovers）的美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）順利入圍大熱爭獎。相反，被睇好的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）則不獲提名。

他們將與《大師級愛情》（Maestro）男星畢利谷巴（Bradley Cooper）、《魯斯汀：民運推手》（Rustin）的美國男星Colman Domingo以及《American Fiction》的美國男星Jeffrey Wright爭奪影帝寶座。