奧斯卡｜《奧本海默》13提名領先 《可憐的東西》緊隨其後

《第96屆奧斯卡金像獎》公布入圍名單，原子彈之父傳記片《奧本海默》獲13個提名領先，女科學怪人片《可憐的東西》（Poor Things）獲11個提名緊隨其後，美國原住民血腥歷史片《花月殺手》與票房大賣人氣片《Barbie芭比》（Barbie）分別獲10個與8個提名，齊齊角逐最佳電影。

《第96屆奧斯卡金像獎》部份提名名單：

【最佳電影】

《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）

《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）

《大師級愛情》（Maestro）

《奧本海默》（Oppenheimer）

《從前的我們》（Past Lives）

《特權樂園》（The Zone of Interest）

《American Fiction》

《Barbie芭比》（Barbie）

《滯留生》（The Holdovers）

《可憐的東西》（Poor Things）

【最佳男主角】

畢利谷巴《大師級愛情》

Colman Domingo《魯斯汀：民運推手》

施利安梅菲《奧本海默》

保羅基安馬提《滯留生》

Jeffrey Wright《American Fiction》

【最佳女主角】

安納貝寧《泳不放棄》

Lily Gladstone 《花月殺手》

Sandra Hüller《墮下的對證》

嘉莉慕萊根《大師級愛情》

愛瑪史東《可憐的東西》

【最佳男配角】

羅拔迪尼路《花月殺手》

羅拔唐尼《奧本海默》

賴恩高斯寧《Barbie芭比》

麥克韋化奴《可憐的東西》

Sterling K. Brown《American Fiction》

【最佳女配角】

Emily Blunt《奧本海默》

Danielle Brooks《紫色》

茱迪科士打《泳不放棄》

America Ferrera《Barbie芭比》

Da'Vine Joy Randolph《滯留生》

【最佳導演】

Yorgos Lanthimos《可憐的東西》

基斯杜化洛倫《奧本海默》

馬田史高西斯《花月殺手》

Justine Triet《墮下的對證》

Jonathan Glazer《特權樂園》

【最佳國際電影】

《Io capitano》（意大利）

《絕境盟約》（西班牙）

《特權樂園》（英國）

《The Teachers' Lounge》（德國）

《新活日常》（日本）

【最佳動畫】

《蒼鷺與少年》

《元素大都會》（Elemental）

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）

《Robot Dreams》

《怪物少女妮莫娜》（Nimona）