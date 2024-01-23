閨房內衣騷　拋「胸」引「慾」

見到我着成咁，你仲唔知我點諗？（互聯網）

如果發現另一半突然買咗大堆情趣內衣返屋企，男士們呢個時候就要醒定啲喇，事關四仔片話畀大家知，對方可能係暗示你今晚要交足功課，隨時搞到腳仔軟呀！

浪漫銷魂

星光夜空、豪宅天台，加埋人靚身材正嘅女主人，都引唔起佢老公嘅性趣？Private便透過作品《A Rooftop Romance》話畀大家知，當中其實係缺少咗火辣情趣內衣嘅助燃！由擅長拍攝劇情類四仔嘅Dave Menich執導，並搵來Kiara Lord、Zlata Shine、Shona River等多位高顏值巨乳脫星參演，故事講佢哋同老公終於搬入夢想家園，卻估唔到對方竟對自己零性趣，喺兩性專家建議下，呢晚佢哋就準備一套誘人情趣內衣，決定跟老公盡情肉搏。

炮製驚喜

大家睇過懸疑四仔未？如果未睇過嘅話，呢套由DORCEL製作嘅《Luxure: My Wife's Lovers》，必定令你大開眼界！由Lauren Walker、Carollina Cherry、Lilly Bell等巨乳青春脫星演出，據導演講唔單止喺劇情上落足心思，更特意用上大量主觀拍攝鏡頭，令四仔迷睇得更投入。故事講有一晚老公發現老婆網購成堆情趣內衣，但卻偷偷收埋，因而懷疑對方出軌，經過一輪錯摸後，發現原來係老婆炮製嘅驚喜！

實力強勁

兩性專家話如果老夫老妻缺乏性趣，情趣內衣係其中一種助燃劑。不過導演Dane Jones覺得理論講多無謂，一於將佢拍成四仔畀大家睇，因此便炮製出呢套《Driven By Sex》。由Kaisa Nord、Arteya Dee、Mary Rock等幾位實力派脫星上陣，所謂實力派，就係指佢哋唔單止外形掂，而且床技精湛。事實上，廠方搵嚟呢個演出陣容，明顯係經過精心計算，皆因近乎零劇情嘅作品，如果冇呢班實力派脫星演出，真係會失色唔少，四仔迷單係聽佢哋嘅呻吟聲已經夠晒興奮呀！

碟評

脫星着內衣演出床戲，雖然係四仔指定演出環節，但原來加入劇情嘅話，效果更加吸引，令觀眾睇得更投入，而《A Rooftop Romance》及《Luxure: My Wife's Lovers》正係當中好例子。不過如果想睇純粹情慾演出，《Driven By Sex》亦唔會令你失望！