【是日通勝】

農曆十二月十四

癸卯年 乙丑月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祈福、入學、安門

忌：理髮、嫁娶、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

金牛座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙子座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

巨蟹座：富貴險中求，舉棋不定將會錯失投資時機。

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

天秤座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：工作運上升，無後顧之憂，目標可望完成。

山羊座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

水瓶座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

雙魚座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 財運弱

鼠：得財有難度，理財策略有必要作調整。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：身心狀態一般，有必要調整作息習慣。

兔：工作遇阻力，人事紛爭必須小心處理。

龍：謀事忌太高調張揚，提防小人放暗箭。

蛇：是日沖煞，財運差勁，家庭開支大增。

馬：只要做到公私分明，工作表現可升呢。

羊：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

猴：斤斤計較惹人厭，不利拓展人際關係。

雞：工作運平平，容易分心，競爭力不足。

狗：魅力上升，可望憑開朗性格吸引異性。

豬：事業運強，個人才華可得到盡情發揮。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

團年飯

香港人生活忙碌，雖然各家各戶仍然保留着吃團年飯的習俗，但現在已不一定在年三十晚團年了。其實只要團年的日子並非屬於「陰錯」、「陽錯」或「破日」便可；而最佳的選擇，是在「天德」或「月德」等的好日子（有關日子可翻查《通勝》）。

從前在家吃一頓團年飯，人們有不少習俗要遵守，但時移世易，不少人為了方便快捷，都會選擇一家人出外用膳。以下提及的習俗儀式僅作參考。

1.如家中有拜祭神明及祖先，吃團年飯前，要以大香、細香各三支拜菩薩；五支香拜地主；分別拜過五方土地龍神後，才上三支香拜祖先。如果有家庭成員未能出席，家人應代其拜祭以示尊重神明。

2.團年飯的菜餚要包括至少一款酒（如糯米酒），及要具備意頭吉祥的小菜，例如髮菜（意謂「發財」）、韭菜（意謂「長長久久」）及蠔豉（意謂「好事」）等。另外，要有魚、肉、雞、鴨等四道主菜，再加上另外四道小菜，這稱為「四盤四碗」，取其諧音「事事如意」。

3.在吃團年飯時，各人皆宜添飯，代表「添福添壽」；而為團年煮的米飯亦需準備多一些，好讓可以留起一點，代表「年年有餘」，此舉又可避免在年初一打開飯煲時，出現「空空如也」的不吉利情況。