羅拔唐尼自爆「暗戀」梅麗史翠普：你打畀我！

好多明星都有自己的偶像，例如憑漫威超級英雄角色「鐵甲奇俠」走紅的美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），最近接受雜誌訪問時就自爆偶像係邊個？

羅拔指電影《獵鹿者》（The Deer Hunter）中的美國女星梅麗史翠普（Meryl Streep）是他人生中首位電影暗戀對像。而他亦乘機在訪問中叫梅麗打電話給他。除了梅麗史翠普之外，羅拔亦在訪問中大讚另一前輩-華倫比堤（Warren Beatty）是天才，他表示1987年主演的浪漫愛情喜劇《三間半夜沖天氣》（The Pick-up Artist），他與片中女主角Molly Ringwald的接吻戲是他入行以來首個接吻戲，他憶述當時的拍攝經過：「當時華倫比堤都在片場，而他親自向我教授好多接吻的竅門，他是超級天才，而我在他身上學懂了很多。」

除了電影偶像之外，羅拔亦表示英國傳奇組合披頭四（Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）亦是他偶像。早前電影公司邀請眾星出席《奧本海默》（Oppenheimer）特別放映會時保羅亦有到場更坐在他旁邊。羅拔表示自己相當驚喜：「之後我就開始聞他的古龍水，並與他同節奏呼吸，我完全沒有看部戲。」