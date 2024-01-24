星玄｜謝安琪晒靚相賀結婚周年　意外撞樣周揚青

今日係1月24日，農曆十二月十四，宜祈福、入學、安門。今日嘅幸運星就係雙魚座，運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。謝安琪（Kay）就係雙魚女，近年佢鮮有出歌，開始跨界拍劇同開戲。「唱而優則演」嘅佢，近來參與劇集《法與情》，出演大律師一角。開鏡前阿Kay亦有向老公請教，落足心機準備，加上運氣勝人一籌，一班粉絲梗係捧你場喇。

日前Kay就網晒多張AI製成嘅夫妻合照，意指即使身處不同時空亦會繼續相愛：「就算是無限的平行時空，也希望我們總可以重逢，有多少個不同版本的我，不同版本的你，我的答案都會是，我願意！結婚17周年快樂！」AI化嘅張繼聰變化並不大，反而Kay竟然撞臉內地網紅周揚青。

今日最旺生肖就係狗，魅力上升，可望憑開朗性格吸引異性。男神Tyson Yoshi就係屬狗，作為少女嘅男神，因為Tyson滿身紋身，畀人有「玩家」嘅感覺，但其實佢同女友Christy，感情非常穩定，仲透露準備明年向女友求婚，故此正準備寫一首求婚歌，畀未來老婆仔。不如Tyson繼續寫多啲歌畀粉絲聽，魅力一定會有增無減。