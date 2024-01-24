陳嘉桓抗拒做家庭主婦　事業心重不願生仔

藝人陳嘉桓（Rose）日前出席一個與身心靈發展講座，講座聚焦於父親在家庭親子關係和心理健康等方面所面對的壓力，Rose即場用指紋去了解對方的性格和溝通模式，從而明白自己和其他人的性格特質。Rose認為男人和女人，也不易做，本身出生於單親家庭，母親多年來都是女強人般獨力養大她與弟弟，但自從媽媽再婚後，就一切以家庭為重，專心相夫教子，Rose也戥母親的改變而開心，但她自己就沒有想過要像媽媽一樣，現時單身，希望以事業為重，「即使遇到合適對象要結婚，也未必會生小朋友，平時見好多在職媽媽好辛苦，小朋友雖然交畀婆婆嫲嫲湊，但會抽時間陪伴小朋友，不想錯過小孩的成長，所以媽媽係好需要Me Time去放鬆心情。」

同場的前歌手劉祖兒（Joi）教授如何透過繪畫來紓緩情緒，作為男士，覺得無論在家庭和社會都付起好大責任，他與太太保持互相信任，不過自爆試過「出事」，年多前與友人慶祝新年倒數，被熱情女飛撲擁抱，太太看過有關短片後，嬲了他幾日。另外有位堪譽學家在太太面前批他大旺桃花，太太竟高EQ回覆:「咁就好啦!我老公極需要桃花，因為佢做美容事業。」