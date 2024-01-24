王敏奕演技大挑戰　分心演戲1 TAKE過

無綫劇集《旁觀者》播映結局篇，為了愛人阿魚（王敏奕飾），「白鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）忍手多時，但隨着馬子洋（謝東閔飾）及咖啡室店員Viane（丁樂鍶Janice飾）先後被殺，而二人死後身邊點燃的均是黑鼠尾草而非白鼠尾草，令阿魚等人認定有新的連環殺手出現。本周阿魚將與浚祈（羅天宇飾）及覓希等人追尋「黑鼠尾草殺手」真身，除有連番鬥智鬥力場面，還將有更多重要角色死亡，結局走向出乎意外。

對於有新連環殺手出現，網民感到相當好奇，認為受了喪母打擊後情緒更為波動的阿魚最大嫌疑；至於有着被欺凌過去兼有強逼症的浚祈，及慘遭愛慕對象出賣兼慘遭強姦的柏妍（連詩雅飾）亦在嫌疑人之列。

前晚一集王敏奕的演出亦很搶FO，一集裡挑戰了爆喊、淋雨戲，最經典場口則是整個人浸在浴缸中。敏奕不但在水中睜開雙眼，就算閉氣多時亦能應付自如，還能分心及分神演戲，難怪監製大讚熟水性的她對場口拍攝幫助很大，並透露無論浸浴缸或是淋雨戲，敏奕均是一Take完成，足證劇組台前幕後甚有默契。

劇中丁樂鍶演MK格未婚媽媽入型入格，早年憑《美女廚房》「美味天使」腸粉身份為觀眾熟悉的她，入行多年參與過不少劇集拍攝，當中最突出的是《殺手》中的兔女郎，劇集播出時一度引發熱話。是次Janice造型雖然只是普通MK妹，但由於角色人設、遭遇均十分出位，日前一幕藏屍紙盒更是矚目驚心，留下深刻印象之餘，亦有網民讚她顏值、身材不俗，期待她之後再有更多演出機會。Janice受訪時坦言是次角色很大突破：「都算係第一次接到咁重戲份嘅角色，初初我睇完個劇本，都有感嘆話：『咁都得？點解會有啲咁嘅阿媽』，但再睇細啲對白同埋聽監製解釋後就明白多咗，呢個其實只係一個一啲都唔生性嘅MK妹，畀人搞大咗個肚但又唔識照顧仔女。」為了凸顯角色的不負責任及不成熟，Janice透露經過深入觀察及做功課後，為角色設計了不少對白及小動作：「我行路同企喺度都特登hea啲，然後又懶跳躍咁行，呢啲同平時嘅我都好唔同。