瑪歌與導演不獲奧斯卡提名　「阿Ken」不滿：冇Barbie就冇Ken

《第96屆奧斯卡金像獎》昨晚公布提名名單，雖然大熱電影《Barbie芭比》（Barbie）共獲8項提名包括最佳電影，但女主角「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）與導演Greta Gerwig「大熱倒灶」不獲影后及導演提名令粉絲大為震怒，其中獲最佳男配角提名的「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）對此大為不滿！

賴恩發聲明首先表示自己非常榮幸於去年有那麼多傑出的電影與如此出色的藝術家之下，可與同片工作人員一起獲得提名。不過同時他亦感失望：「但係冇咁Barbie就冇阿Ken，而冇Greta Gerwig同瑪歌羅比就冇《Barbie》電影，兩人對呢部創造歷史、享譽全球嘅電影負有最大責任。如果電影中任何人冇才華、勇氣同天才，就冇可能被認可。如果話我對佢哋冇喺各自類別中獲得提名感到失望，呢個係輕描淡寫嘅講法。」

除了「阿Ken」之外，獲最佳女配角提名的女星America Ferrera受訪時亦表示對2人不獲影后及導演提名而有點震驚。此外，一眾網民亦對2人不獲提名而嬲爆，其中電視女主持Julie Stewart-Binks於社交網上留言表示：「冇乜可能佢哋冇提名？」而有網站就做了調查，結果有超過60%網民認為瑪歌值得提名影后。

而「真Barbie」Barbara Handler亦對瑪歌與Greta不獲奧斯卡提名而感到震驚，Barbara母親是創造Barbie的已故女商人Ruth Handler，Barbie就是她以女兒的名字來命名。Barbara受訪時表示自己看了《Barbie》兩次並十分喜愛，而她直認對瑪歌與Greta不獲奧斯卡提名而困惑並感到遺憾，她認為2人對影片的貢獻值得獲表揚，此外，她表示《Barbie》超受歡迎和票房大賣，絕對應該獲《奧斯卡》最佳電影獎，並認為母親泉下有知影片獲提名最佳電影會很興奮。