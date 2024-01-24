搶Fo打卡必到　齊齊辭兔迎新

雖然未到農曆年，但各商場已經換上一身喜慶裝置，還設置了各種創意十足的龍年打卡點。荃灣廣場和MOSTown新港城中心就以得意公仔裝置來搶Fo，包括3米高「大吉大利大熊貓」手抱大桔和3.2米高的龍年造型粉紅兔兔手捧滿滿的金元寶恭候大家。此外，場內更遍布各種超萌公仔，為大家送上福氣和祝福。

幸福熊貓新春園

新一年象徵新開始，想要幸福滿滿過龍年，當然不少得遊走各大喜慶感十足的商場裝置，好似「幸福熊貓新春園」就讓一眾幸福熊貓包圍，必定幸福感Max！由荃灣廣場於即日起至2月18日打造，由3米高粉系熊貓作為今次主角，帶領大家走進L5樓層的空中樂園8大至「熊」打卡位，一共38隻生猛活潑、寓意招財的幸福熊貓陪你過發財年！當中逾3米高毛絨絨的「大吉大利大熊貓」以及20米長「幸福熊貓開運牆」絕對是今年新年必去打卡景點，一眾圓圓碌碌的熊貓們以最萌姿態恭迎大家！今年更特設情人節專區暖心呈獻2大甜蜜場景，與摯愛置身於浪漫滿溢的打卡氛圍，必定甜甜蜜蜜過新年！想要幸福昇華？當然不能錯過以社交平台濾鏡拍照，與家人或至愛透過特製相框，一同被幸福熊貓包圍，幸福感爆燈，上載相片及Hashtag更可獲得「開運便利貼」，讓幸福熊貓伴你身邊！

福氣最『龍』遊樂園

為迎接甲辰龍年，MOSTown新港城中心將首度聯乘日本高人氣角色Kanahei’s Small animals，於即日至2月25日打造龍年限定「MOSTown新港城中心 × Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」，帶大家遊覽多個經典主題樂園區！特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區，日本人氣角色P助、粉紅兔兔及一眾朋友將以全新龍年造型亮相，變身最萌賀歲吉祥物與大家暢遊主題樂園，齊齊送兔迎龍！包括「運氣最強轉轉杯」、「桃花最旺摩天輪」、「龍年最FUN打卡牆」、「好事成籮金菠蘿」及「手到吉來夾夾機」。其中，3.2米高的龍年造型粉紅兔兔手捧滿滿的金元寶恭候大家。裝置更可變身成開運主題玩樂區，讓大家置身於P助與粉紅兔兔超萌表情的咖啡杯中，轉出好運來！