與V影婚照！IU新歌《Love wins all》MV曝光

韓國靚聲歌后IU即將攜新碟回歸樂壇，先行曲《Love wins all》的MV今日（24日）曝光，MV是由災難片《末日烏托邦》的導演嚴泰和執導。

IU與V在MV開段出現在森林中，兩人身上滿布傷痕，為了避開天上不明的正方體而進入荒廢的餐廳，之後V發現一部攝錄機，兩人用攝錄機互拍對方，畫面一轉便見到兩人身在裝修豪華的餐廳，他們穿上婚紗和禮服影四格相，兩人在婚禮會場載歌載舞之際，突然有一個不明正方體闖入，他們立即慌忙走避，最後正方體變成火紅色，兩人的肉體亦隨着消失。

嚴泰華受訪時解釋MV每個場面的意思，他指不明正方體是代表偏見和壓抑，而攝錄機裏面是美好的世界，鏡頭就是代表愛情的濾鏡，能夠越過外表，看到世界美好的一面，而IU嘴裏有一條小鐵鏈，令她無法說話，V則有其中一隻瞳孔變成白色，令他只能靠另一隻眼看東西，令兩人遇到危機時更依賴彼此。

而婚紗和禮服象徵「愛情的果實」，兩人穿上之後度過短暫的幸福時光，但最後肉體卻因為正方體的出現而消失，只剩下衣服，攝錄機最後拍到兩人飛上空中，代表兩人已經擺脫偏見和壓抑。