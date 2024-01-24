前港姐要愛女一日返兩間幼稚園　私家車換校服食飯

前港姐李天縱2018年同內地導演唐寅註冊結婚，前年秘密誕下一女，佢自己亦於2022年再次參與無綫真人騷《香港小姐再競選》，現處於半息影狀態。近日佢網上發文，約3歲嘅囡囡準備升讀K2，佢就計劃要阿女一日返兩間幼稚園，更已為此專門換七人電動車，又為愛女請司機，不過此舉就被網友嫌太「怪獸家長」。

李天縱留言指為愛女報讀咗兩間名牌幼稚園，現考慮再為女兒報多一間幼稚園，打算用盡上下午時間等囡囡返學，佢留言：「我是一個比較佛系的家長，所以去年的N班和 今年的正在讀的K1都沒有去考慮名校，反而離家近的，就在家門口的幼稚園很吸引我（我住在錦繡）。隨着女兒長大，準備K2帶她出去考一下九龍塘的名校試一試，所以我的計畫是K2開始上午讀名牌幼稚園，下午時間不想浪費，不想落下中文所以選擇了離名校近的九龍塘幼稚園或者另一名校。目前考完兩家，其中一間已經在12月8收到正取生offer，名牌幼稚園也剛剛考完，好像要幾個月後有結果。4月13再去看看另一名校，我是希望她三語都不好落下，同步發往前走。」

李天縱被網民質疑冇諗過小朋友需要休息同玩樂時間，又要適應兩間學校，反問佢有冇試過返完早班返夜班。李天縱回覆該網民留言指：「我都說了。N班和K1是佛系的。現在要考K2所以要出來讀。不能留在原地。每個家長都有自己不同的路要走。請尊重說話。」

李天縱再發文解釋，指已專門換了七人電動車省油，又為女兒請司機，等阿女上午校放學後，有地方休息：「中午司機開車過去，跟一個家裏人，在車上面換校服吃飯和午休。下午在去玩兒一會就下課了。我覺得比下午在家浪費時間強百倍。」又指阿女可以更多在校時間接觸小朋友，學接觸社會及溝通，仲話咁樣安排對家長都有好處：「如果沒有下午的另一所學校，家長就會懶惰，不會星期一到五都安排那麼有意義的事。所以就會變成浪費時間。我覺得對於寶寶而言任何事情都是要重複。所以給他機會多接觸人，多語言環境是好的。」但佢保證阿女中午可以午睡，放學全部由司機接送，唔使自己坐校車，稱係利多於弊。