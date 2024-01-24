奧斯卡提名人士回應　「奧本海默」施利安首爭影帝感震驚

《第96屆奧斯卡金像獎》昨晚公布提名名單，結果英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）的賣座傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）掃走13項最多提名威盡，其中首獲奧斯卡提名爭影帝的愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy）受訪時回應講感受。

施利安自爆得知獲提名之時正身在愛爾蘭父母屋企並感恩因時差而不用清晨5時起身睇提名直播，當時自己在兒時的廚房飲緊茶及品嚐母親炮製的美味海綿蛋糕，之後電話響起收到提名的消息。他對自己首獲奧斯卡提名而感到有點震驚。

至於同樣首獲奧斯卡提名爭影后的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）女主角Lily Gladstone，成為奧斯卡史上首位原住民獲演員獎提名。她受訪時表示與家人FaceTime時得知自己獲提名，母親當時於家中用手機影住電視螢幕，不過她希望從父母表情反應知自己獲提名。

德國名導雲溫達斯（Wim Wenders）就憑日本電影《新活日常》獲最佳國際電影提名，今次是他入行以來首次有作品獲此提名，他表示自己對提名深感榮幸，並指憑日語電影提名是向日本電影大師小津安二郎致敬。此外，日本怪獸賣座片《哥斯拉-1.0》亦獲最佳視覺效果提名，今次是《哥斯拉》系列電影有史以來首次獲奧斯卡提名之外，亦是日本電影史上首個奧斯卡視效提名。

另方面，奧斯卡最佳紀錄短片提名中出現了兩部華語片，分別就是華裔導演王湘聖的《奶奶跟外婆》和台裔美籍導演江松長的《金門》。台灣文化部長史哲恭賀《金》入圍奧斯卡。