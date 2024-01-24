【簡潔生活學】徵費罰款就可解決問題？

原定今年4月1日執行的垃圾徵費，將押後至8月1日實施，不過政府部門會按原定日子作試行。對部分人來說，暫時鬆一口氣，因為對於運作、流程等等，仍然一知半解、存在各種大小疑問，希望有多些時間去消化。

站在一般市民角度，最基本了解要買指定膠袋掉垃圾，不合格的膠袋或沒處理好的垃圾，都會被視作違法。對於自律的市民只要跟着去做就得，但想深一層，掉垃圾大部分是自行將垃圾掉到大型垃圾桶/垃圾房等，期間沒有人看管，不排除有些罔顧公德的住戶胡亂棄置，又怎追究？當局有建議在後樓梯加裝閉路電視，或叫管理員多作巡視，但一幢大廈有如此多住戶，要翻查CCTV，在人手及工序上，成本自然增加，費用又會轉嫁到住戶身上，對守法的住戶實在不公平。

另外，較大型的垃圾，要買HK$11標籤貼紙才可棄掉，官員又提議可以將棄置物品先拆開或鋸開幾件再紮起，便可當作一件處理，那麼，即使是一支地拖棍、一把長雨傘，想用較便宜的膠袋，要先買定電鋸或手拉鋸，花時間分割再放膠袋才可掉棄？

說到底，垃圾徵費的原意是希望減少垃圾、源頭減廢，買指定膠袋是其中一個解決方法，對於有工作、有收入人士來說，經濟負擔有限，但對平日生活都要慳的基層人士或公公婆婆，要掉垃圾就要付費，可說是百上加斤。

減少垃圾，是否要由源頭做起，例如：不胡亂購物、減少包裝物料、減少即棄物品，這些都要由教育做起，亦需要時間才見到成效。一下子採用徵費、罰款，在欠缺清晰指引或適應期下，反而會引起不良反應，擔心部分人士更會亂掉垃圾、高空擲物，或是囤積家居垃圾，豈不是本末倒置？希望相關部門，可以趁有時間好好完善制度，加強「硬件」配套，增加回收分類措施，以及「軟件」的宣傳教育，才可達到雙贏局面。 （網上圖片）

Profile：Kitty Wong

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