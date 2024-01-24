大S最新起訴結果曝光　汪小菲贏面高拖新歡遊街

台灣藝人徐熙媛（大S）2021年同前夫汪小菲離婚，汪小菲曾公開二人離婚協議書，大S不滿汪小菲未隱匿其個人帳號、住家地址等個人資料，去年控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署調查後，認定汪小菲違反《個資法》，今日（24日）被台北地檢署起訴。

但原來大s對汪小菲嘅指控仲有另一單，佢指控汪小菲原本協議每月給付百萬扶養費，卻為規避遭強制執行，由大S住處搬走高價藝術品，涉嫌毀損債權。事件發生於2022年3月，汪小菲將放喺大s信義區住處嘅4件高價藝術品，透過司機搬到汪小菲嘅S Hotel，再將畫作藏到其他地方。大S事後聲請強制執行，北院到汪小菲間酒店卻查封唔到所指畫作，另對佢提告毀損債權，但檢察官調查後認定以汪小菲嘅財力同執行金額相較仍屬充裕，就算處分呢啲畫作對債權清償都冇影響，此部分將他不起訴。

台媒同時曝光汪小菲出庭時嘅描述，佢提到自己原本將畫作放喺信義路倉庫，移置畫作時，財產並沒有被查封或有任何判決，且畫作都係非婚內財產，係佢搬到新屋時，由香港寄去台灣，而佢之所以要拎走畫作，係因為佢經常使用，唔希望被偷走。

佢仲驚爆大S宣布再婚前一周，要求佢簽離婚補充協議，約定佢「不能踏進信義區房子，也不能阻止其他人進去」，簽完一周後大S就宣布再婚，佢從媒體得知此消息後，先會請司機到住處拎返佢私人物品，而啲畫作將來會留畀二人嘅小朋友，因此其他嘢佢就冇拎，而且佢留低喺屋嘅傢俱金額遠大於要強制執行嘅金額，離婚協議書亦冇提到呢啲畫作，主張沒冇毀損債權。

另外，汪小菲被起訴前夕極樂澳門，被拍得攬住新歡Mandy曼蒂進出一晚索價9,000元人民幣（約9,946港元）酒店。