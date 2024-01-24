七仙羽批龍年運程　贈言屬雞炎明熹扮中女大旺

玄學家七仙羽師傅今日（24日）到太古城中心為「LIVE HAPPY BANK」主題活動擔任開幕嘉賓。七師傅妙語連珠，先與大家拜早年祝大家身體健康、愈賺愈多、愈來愈幸福，之後即席揮毫畫金龍，所畫的金龍更「水頭充足」，她笑言：「呢條龍見到咁多錢所以好濕呀，不停咁滴水。」隨後師傅以雞毛掃示範開運七招，為大家掃走霉氣、衰氣，為大家帶來正能量，最後到桃花樹下打卡，行大運。

七師傅講到龍年運程指2024年整體經濟麻麻，因為八運轉九運，屬於交替期，很多事還未穩定，投資需要謹慎，預測樓市會下跌最小3成，股市方面最早在今年會出現金融風暴，大家投資要非常小心，如果希望增加財富，要穩陣保守，最好是收利息，龍年亦會有疫症，大家要注意健康，多運動和曬太陽。

講到龍年最當旺的3個生肖包括雞、猴、鼠，她指屬雞最旺，正偏財運皆旺，贈言生肖屬雞的歌手炎明熹要好好把握機會，要更加勤力、努力。又稱九運旺「中女」，贈言炎明熹要將自己打扮成中女，唱一些成熟的歌曲，就會入型入格成為中女，龍年大旺。其次當旺的生肖是猴，她指屬㺅的張敬軒今年會名利雙收，事業更上一層樓。

七師傅又提醒屬狗和兔的朋友今年要多加注意，屬狗的朋友容易破財，健康、感情亦容易出問題。至於屬免的由於連續兩年犯太歲，健康麻麻，容易傷風、感冒、發燒，屬免的朋友要好好保護自己，贈言屬兔的姜濤工作之餘要多點休息，保持充足睡眠，屬兔今年亦多是非，要保持正能量，提點姜濤不要理會是是非非就會愈來愈好。至於，屬豬的盧瀚霆（Anson Lo）運程則非常好，沒有凶星，財運、桃花、人緣運也好，粉絲愈來愈多，會有愈來愈多人支持Anson Lo。