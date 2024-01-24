魔幻之花　綻放自然美

花是自然界中最奪目的物種之一，古往今來，無數人受其啟發，孕育出大量令人嘆為觀止的創作，像今次介紹的概念建築「Futuristic Sustainable Mountain Pod」，貌似「魔幻之花」鬱金香，無論外觀與內涵，均展現出與眾不同的創意。

貌似花冠

「優秀的建築是自然的延續」，許多建築師以過人創意來詮釋這句話的真諦，由建築師Ehab Alhariri設計的「Futuristic Sustainable Mountain Pod」就是好例子，其靈感源自盛放的花卉，從預想圖所見，它像一株巨型鬱金香，矗立於山坡上，「花冠」呈玫瑰金色，底下由幾根支架撐起，猶如植物的莖部，既可縮小建築物的佔地，減少對周遭環境的破壞，亦可為入住者帶來居高臨下的視野。

隨時變形

除了外觀獨特，Ehab Alhariri亦很着重設計的靈活性，即建築物能按需要改變形態，像「Futuristic Sustainable Mountain Pod」的最大賣點，就是由7片「花瓣」砌成的花冠，可以隨時向外展開，並可作多個角度調節。當「花瓣」完全平躺時，內置的太陽能電池板，即能發揮作用，為住所提供所需能源，亦能收集雨水。

景觀開揚

室內布置方面，「Futuristic Sustainable Mountain Pod」可謂麻雀雖小，五臟俱全，配備單人床、浴室、衣櫃等設施，還有一個小陽台，可滿足生活需要。另外，住所的四周被落地玻璃包圍，當「花瓣」展開時，景致開揚，住客可享有360度觀景視野，當「花瓣」收起，則可作為窗簾，確保住客的私隱不受騷擾，體現了建築師的巧思。