鮮娛糧｜佘詩曼化身「真．新聞女王」　踩入北京台報新聞

三料視后佘詩曼憑大熱劇《新聞女王》再創事業高峰，被大讚做主播入晒血的她，依家就追住個勢，近日獲邀登上北京台做真真正正的「新聞女王」報道新聞，專業表現令人眼前一亮！

雖然她已拍畢《新聞女王》多時，但阿佘播報新聞的專業態度完全沒有生疏，近日為北京衛視錄製春晚節目，再次化身「Man姐」在北京台為大家報新聞，提前預告春晚的特備節目，坐得畢直的說話清晰流暢、語速舒服，網友自然激讚。而她將會春晚上會聯同一線女星劉濤、張鈞甯一同表演唱歌《一路生花》，表示希望送給所有女生，望大家在未來日子能綻放自己，令網友已經非常期待，等她的表現。

「Man姐」你固然記得，那麼以下的她，你又是否有點印象？她就是前新聞主播袁沅玉（Yuki），她自5月離巢無綫，鮮有在公眾場合露面。日前她於社交網上載了一張晒肌靚相，相中的她舉起左手臂，展示強勁的二頭肌，完美的「Fit爆」身材，引來不少網民紛紛大讚，並留言︰「大隻得嚟又靚女」、「大隻玉」及「真心操得靚」等等。不過看回Yuki的舊相，當時的她面型亦比較圓，體重曾經高達到70公斤，更被稱為「圓圓肉」。如今脫胎換骨，真心要讚她很叻女。