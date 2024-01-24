胡定欣許2個新年願望　準備出發去埃塞俄比亞

藝人胡定欣今日（24日）到商場出席活動，定欣在許愿卡上寫下了「身體健康」和「胡說八道世巡唱通全球」這兩個新年願望。

胡定欣指明天就要出發去非洲埃塞俄比亞做慈善活動，為期約1星期，緊接着要返港出席電影《臨時劫案》的宣傳，她表示電影早已在內地上映：「我有啲Fans好好，佢包場嚟睇，但我自己就未去到內地做宣傳，呢部係我第二部有份參與嘅電影。」又言新年期間會離開香港與一班朋友一同去滑雪，稱上一次去滑雪時未能突破心理關口，故表現未如理想：「我唔識滑雪，同埋我好驚又有啲畏高，雖然最後係滑倒，但我希望今次一去到連續上兩日堂，希望今次就可以好開心去享受滑雪。（成班朋友得你一個唔識？）係，所以我係BB班。」

講到胡說八道演唱會，胡定欣指很快就會有好消息公布，指在美國演出時見到反應熱烈，已經同時開始與各地商談，希望繼續舉辦演唱會：「本身係個登台騷，但我哋6個對呢個騷要求好多，已經將佢變成一個演唱會，希望搵到一個適合我哋嘅場館。（今次有冇胡蓓蔚？）有嘅，認真我哋好希望每一次都齊人，但齊人係好高難度，但我哋希望每一站以齊人為目標，當然如果當中有好重要嘅工作，梗係要去做，最緊要成事。」問到幾姊妹中大多已離開無綫，有否想與其他離巢姊妹們合作組公司？胡定欣指從來沒有想過：「因為大家需要嘅嘢唔同，搞一個騷要約齊都唔容易。」她謂現在目標是可以做到胡說八道世界巡迴演出。問到是否想通過世巡找好歸宿？胡定欣笑言：「希望啦！（有冇人潛力股？）有嘅，有認識嘅，桃花都緊要，畢竟都差唔多時間要有。」她謂現在身邊有聊得來的異性朋友。