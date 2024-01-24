王浩信扮女人驚艷　陳浩民嘆無綫17年來冇搵拍劇

王浩信、姚子羚、陳浩民、陳楨怡等到觀塘出席《狀王之王》宣傳，飾演「一代狀師」宋世傑的王浩信，與姚子羚在台上玩遊戲時，自抽劇集是「泡詼」（炮灰）劇，王浩信解釋：「切合返宋世傑個角色，佢成日咬文嚼字，而肥皂劇係陪住觀眾每晚「送飯」，另外灰諧個灰，我拍嘅時候真係好多笑聲，自己都非常鍾意呢套劇，希望藉住「泡詼」呢兩個字令觀眾記住我哋。」

王浩信被網民指仍是TVB「親生仔」時就有台慶劇，現在就變炮灰劇？他哈哈大笑指：「交畀公司安排啦，觀眾依家睇好多劇，咩檔都好，依家好多平台都睇得返，除咗香港觀眾，對大灣區都係好檔期。」

王浩信又指今次拍劇充滿誠意，首次演古裝剃頭演出，更被自己扮女人的裝扮驚艷到，他更取笑姚子羚劇中女扮男裝是做回自己，又劇透該場戲是少爺調戲妹仔的戲份，姚子羚亦不諱言：「我係做返自己㗎，本色演出，有啲新鮮感嘛，希望大家會喜歡。」

陳浩民相隔17年再返TVB拍劇，他指對上一套是06年拍攝的《搜神傳》，今次是機緣巧合下，由主演暨監製張達明、導演林子聰穿針引線下返娘家拍這套劇，問到TVB可有再洽談他拍劇？陳浩民笑指要看今次收視如何，期間又大爆林子聰已籌備緊《狀2》，「好似寫緊劇本喇！（搵咗你未？）你話呢？佢唔搵我都報定名，我又唔使打，淨係出口術就得。其實我17年嚟都有意思返嚟拍，不過佢哋冇搵我，我個心從來冇離開過TVB。」

陳浩民又指自己離開TVB時，王浩信才剛加入，今次拍劇是新知交替，亦是舊生聚會。對於劇集被形容是「炮灰」劇？陳浩民表示：「我又唔覺呢套劇係炮灰喎，喜劇係力久不衰，觀眾都鍾意睇喜劇。最緊要好笑。」問到子女們會否期待自己演出？「佢哋未知道我拍呢套劇，平時只係睇iPad，但會叫佢哋捧場，要佢哋努力學好廣東話。」

至於陳楨怡則身穿短裙大騷長腿現身，她指角色是由外國回來的中醫師及仵作，要解剖屍體，演出時又要中英夾雜，最難是忍笑。劇中她又要跟姚子羚爭王浩信，令到子羚呷醋，但自己現實中則沒有試過「爭仔」。