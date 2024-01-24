本日日本：今期必搶！粉紅兔兔．P助超萌梳化

於日本神奈川開業逾50年的老字號家具製造商CELLUTANE（セルタン）經常與動漫角色合作，推出各式造型梳化，最近又有新出品，找來人氣高企的可愛插畫「卡娜赫拉的小動物」中兩大當紅角色粉紅兔兔及P助各推出豆袋梳化。「粉紅兔兔梳化」外觀可愛，梳化上方更還原了粉紅兔兔的耳朵、椅背後方則有渾圓的小尾巴。而「P助梳化」則以純白色系打造，襯乜家居設計都冇問題，夠晒百搭。睇得之餘，梳化亦注重「內涵」，內部採用聚氨酯和小珠子的均衡混合物Sugo Beads製成，強調坐下時緊貼身體，久坐也很舒適。另外，靠背十分堅固，可將身體靠上放鬆，最適合一天忙碌過後，窩在其中耍廢。粉紅兔兔梳化尺寸為W640 x D860 x H860mm，重約6.2公斤；P助梳化尺寸為W640 x D820 x H690mm，重約5.9公斤。兩款梳化均不算太重，方便移動，而且外罩均可脫下清洗，這樣就更加襟用！各售19,990日圓（約HK$1,059）。