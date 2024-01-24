Twins演唱會︱阿Sa安歌開口夾着脷　阿嬌笑名留青史

組合Twins一共14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會已完成3場，過去兩晚雖然氣溫驟降，但未損歌迷的熱情，一開騷觀眾幾乎全部企起身又唱又跳。

而23號第3場騷上，孖女再次搞喊粉絲，當獻唱《相愛22年》前，Twins互相多謝，蔡卓妍（阿Sa）跟阿嬌說：「親愛嘅鍾欣潼女士，哈哈.....多謝你22年來成為我拍檔！我人生最大成就，就係同你成為組合！呢個江山係我哋打番嚟！而無論開心或低潮你都對我不離不棄，陪住我，出面好多人覺得我好醒，其實唔係㗎，我內裡唔係一個非常自信嘅人，好多時你同我一齊，我多咗好多力量。」而阿嬌則回話：「認識你22年，我真係冇諗過我哋可以走咁遠，開始嗰陣，出面好多質疑嘅聲音，話我哋好快就冇㗎啦咁，但係我哋係逆境更齊心，更同心對抗出面，多謝你冇放棄我，我亦冇放棄自己。」歌迷大受感動不停大叫： 「你哋要加油！」而阿Sa亦被感觸謂：「你係我認識人裡面，個樣最柔弱，內心最堅強嘅人，好多謝你冇放棄自己。」繼而兩人相擁抱，不少歌迷感動到落淚。

在其他環節中，孖妹為現場帶來不少笑料，在握手環節時，阿Sa之前兩晚都握得太慢，握到第3首歌都未握完4面台粉絲，經常搞笑大叫： 「哎哋，弊啦，我未握晒呀，我好慢呀。」苦了阿嬌要呆等。到「安歌」唱《丟架》時，阿Sa突然大叫停，粉絲感疑惑之際，她自爆：「一開口唱就咬到自己條脷，要重新唱過。」搞到阿嬌狂笑問她：「冇嘢嘛？」而Sa除了狂笑，不停反問：「喂呀，點解次次咁嘢都發生我身上㗎，冇理由㗎，我食得咁清，唔會熱氣㗎。我哋抹走佢重頭來過！」而阿嬌就笑住話：「係抹唔走㗎，哈哈。」

順利完滿成功完成3晚演出後，孖妹可以休息一日，到25號再開騷，阿Sa在台上叮嚀粉絲要小心保暖：「今日好凍呀，你哋着夠衫？我今朝好似細個返學個陣咁，凍到唔想起身，但係返到紅館，一開場感受你哋嘅熱情，真係即刻充滿能量呀。」完場後Twins異口同聲說：「Yeah！終於3場完成，可以放假。好想食消夜，好餓，可能係今晚觀眾太熱情，全部都唔鍾意坐低㗎，成晚都企晒起身跳舞，我哋都用多咗好多能量呀。」又透露因連跳3晚舞，所以休息日要去按摩放鬆肌肉。