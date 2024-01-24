盜月者︱姜濤自爆驚槍戰　AL武打場面搞唔掂

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）主演的英皇賀歲電影《盜月者》將於農曆大年初一公演，三子談到自己的角色即滔滔不絕，在戲中飾演手錶維修員的Edan和開鎖天才的AL，拍攝前特別跟專業人士上堂學習有關技能，令他們獲益良多。

Edan表示：「因為我哋角色對一隻上咗月球嘅手錶好著迷，覺得係一個神話同寶藏，所以好想要嗰隻錶，成個故事就係圍繞呢件事發生，跟住就畀姜濤捉咗去做啲非法勾當。」而拍攝前對手錶零認知的Edan，特別跟隨師傅學習維修手錶，他笑言：「我個角色對手錶好熟悉，但就撈偏門，將唔同手錶嘅舊零件整乾淨再砌好，扮新錶咁賣畀人，係一個好叻嘅奸商。」

AL亦專程上堂學開鎖，但他形容那些鎖沒有人懂得開：「師傅話呢個世界冇人開到呢啲夾萬鎖，拍戲嗰啲全部都係假嘅，因為夾萬分好多種，唔係扭兩吓就開到，有隻萬能匙插入去，要靠咔咔聲同去摸感覺，師傅教我摸嘅姿勢，扭鎖嘅輻度又唔可以太大，所以真係好難。」至於首次「扮大佬」的姜濤，角色心狠手辣、壞事做盡，他笑笑口表示：「做反派好好玩呀，好過癮，真係你唔做就摑你一巴，好兇狠，所以好大挑戰，當時都有參考一啲經典反派角色，好似古惑仔同𡃁坤呢啲角色，我全部都有睇。」

戲中不乏槍戰場面，Edan大讚姜濤揸槍勁有型，姜濤則謙虛表示：「係幕後剪接令我哋有型啫，不過係幾好玩，第一次開槍以為可以好有型，但個後座力係幾恐怖，以前喺銀幕睇好多經典槍戰場面好似好有型，到自己開槍時，就要克服個心理關口，因為後座力個聲大到令你好驚，喺現場要戴住耳塞，同埋要壓抑住嗰種恐懼。」

而Edan和AL在日本拍攝時則要應付爆破場面，Edan稱讚當地武師專業又厲害，AL則笑指：「我係純情小男孩，見到人打就嘩嘩嘩係咁叫，主要係白只同張繼聰打得勁啲。」Edan表示：「白只外形好似唔係好打得，佢仲話自己平時冇乜點打，點知一開機，吓吓都好準，有一下佢雙腳跳起再踢落去，睇唔出佢身形可以做到咁，簡直快狠準！」提到該片沒有女主角好dry，Edan笑稱：「因為要偷嘢，唔得閒，咁啱劇情又安插唔到感情線。」

服裝：

AL : Lane Crawford, Both

Edan :Givenchy

KT :Yohji Yamamoto, Both